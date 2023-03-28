Россия может перенести основные усилия на Авдеевку, нас ждет позиционная война, – Жданов
Город Авдеевка Донецкой области ежедневно подвергается российским обстрелам и ракетным ударам. Россия может перенести основные усилия туда. Возможно, Авдеевка станет более горячим направлением, чем Бахмут.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, на этой неделе следует ожидать, что будет идти позиционная война.
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Атаки на Авдеевку могут усилиться
Жданов предположил, что на этой неделе украинцам следует ожидать позиционную войну. Россияне будут пытаться переносить основные усилия для атак на Авдеевку.
Авдеевка может стать более горячей точкой, чем Бахмут. Они будут просто пытаться переносить туда основные усилия. То же, что было прошедшие две недели в Бахмуте, когда они просто атаковали для того, чтобы добиться хоть какого-то успеха, – отметил военный эксперт.
Жданов о ситуации в Авдеевке: смотрите видео
Ситуация в Авдеевке накаляется: коротко
- Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что город с 27 марта находится в "красной зоне". Теперь въезд и посещение Авдеевки запрещены. Ограничения введены из-за обострения ситуации в Авдеевке и вокруг города. Въезжать в Авдеевку запрещено волонтерам, журналистам и другим гражданским.
- Также он рассказал, что из Авдеевки будут эвакуированы коммунальщики, которые все еще делали все для поддержания жизни там. Соответственно, в городе не будет мобильной связи и возможности заряжать телефоны. Решение об эвакуации коммунальщиков пришлось принять после того, как во время одного из обстрелов был прилет неподалеку от них. Эвакуация будет продолжаться поэтапно. Также местные власти призывают эвакуироваться других гражданских, поскольку Россия превращает Авдеевку в руины.
- По словам Барабаша, ситуация вокруг города продолжает оставаться напряженной. Обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью. Противник применяет весь доступный арсенал: ствольную артиллерию, РСЗО, минометы, ракетные удары, авианалеты, танковые обстрелы.
- Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевка в ближайшее время может стать "вторым Бахмутом".