"Целого в городе уже нет ничего": как выживают жители Авдеевки

Авдеевка в Донецкой области полностью разрушена. В городе не осталось зданий, подлежащих восстановлению. Несмотря на это медучреждения и магазины в Авдеевке работают, а люди регулярно получают гуманитарную помощь.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, после победы придется строить все здания в Авдеевке и строить новые.

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"Целого в городе точно ничего нет. К сожалению, должен констатировать тот факт, что после победы нужно будет все заново строить. Зданий, которые подлежали бы восстановлению, нет. Придется весь город сносить и заново строить", – отметил он.

Нет проблем с гуманитарной помощью

Барабаш отметил, что в городе достаточно пищевых продуктов, работает медицина. В городе работает магазин, который имеет хороший ассортимент. Кроме того, есть возможность рассчитаться картой.

Начальник Авдеевской ГВА подчеркнул, что в городе есть резервы всего необходимого, которого будет хватать примерно на два месяца. Резервы постоянно обновляются на случай, если не будет возможности завозить все необходимое.

Он утверждает, что в Авдеевке нет проблем с гуманитарной помощью. Офис Президента Украины, военная администрация, международные организации, волонтеры активно везут помощь жителям города. Раньше ее раздавали только в Авдеевке, а сейчас открыли хабы в других регионах.

Мы начали отрывать хабы в более спокойных общинах Донецкой, Днепропетровской областей, где есть компактное проживание наших горожан. Это сработало. Тогда за полтора месяца из Авдеевки выехало около 800 человек. У них был стимул выезжать, потому что здесь также оказывают гуманитарную помощь,

– сказал чиновник.

Барабаш о ситуации в Авдеевке: смотрите видео

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