Аналитики говорят, что проблемы с новоприбывшим личным составом и использованием БПЛА усложняют ситуацию для российских войск. В частности, на Авдеевском направлении.

По наблюдениям российского военного блогера, новоприбывшие российские контрактники в Донецкой области сталкиваются с несоответствием своих ожиданий к реальному положению дел. Они прибывают, уверены в легкой победе, но не желают учиться воевать, надеясь на поддержку с воздуха и "победы" на основе пропаганды.

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В России проблемы с дронами

Вражеский блогер отмечает, что военные так называемой "ДНР" отдают предпочтение местным БПЛА вместо дронов "Судоплатов", которые отправляют из Кремля. Последние работают на частотах, известных украинским силам. Украина сумела вызвать сбои в работе дронов "Судоплатов" во время боев за промзону в Авдеевке.

Многие новоприбывшие не хотят учиться воевать, они считают, что Военно-космические силы России обеспечат воздушную поддержку, а заложники-рекруты победят украинские силы на основе утверждений российской государственной пропаганды,

– говорит Институт изучения войны, цитируя военкора.

Кроме того, российский блогер утверждает, что отдельные группы ПВО 114-й мотострелковой бригады (1-й АК так называемой "ДНР"), которые действуют на Авдеевском направлении, имеют серьезные проблемы с эффективностью использования дронов "Судоплатов" из-за их уязвимости к украинским системам РЭБ.

Авдеевка: больше о ситуации

Несмотря на то что российские войска заставили украинских защитников оставить Авдеевку, это не принесло им стратегического преимущества. Украинские военные успешно отступили к укрепленным позициям, сохраняя обороноспособность.

После захвата города российские силы не смогли развить успех, их атаки остановились возле соседних сел. Военные эксперты указывают на сложность местности, низкий моральный дух российских оккупантов и эффективную украинскую оборону как причины этого.

На поле боя инициатива остается за Россией, но бои вернулись к привычному для 2023 года характеру – периодических изменений позиций без значительных сдвигов. Захват Авдеевки не привел к прорыву российских сил.

Собственно, Тибо Фуйе из Института стратегических и оборонных исследований США уточняет, что российские войска не достигли значительных успехов после захвата Авдеевки. Москва продвинулась лишь на малое расстояние, столкнувшись с сопротивлением в селах Бердичи, Орловка и Тоненькое.

Украина привлекла к обороне Авдеевки свои лучшие военные подразделения, в частности 47-ю бригаду, которую обучали и оснастили США. По словам Сергея Кузана из Украинского центра безопасности и сотрудничества, украинская армия использует все доступные средства для обороны региона.

Институт изучения войны подтверждает, что российские военные сталкиваются с вызовами, связанными с неопытностью новобранцев и проблемами управления беспилотниками. В целом это существенно подрывает боевые возможности врага на Востоке Украины.