Во что превратилась река Бахмутка: Жданов объяснил, какие еще есть возможности у россиян

Российские захватчики несут огромные потери, но до сих пор пытаются захватить Бахмут. Значительное количество оккупантов погибает возле местной реки, через которую им не удается переправиться.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, украинские подразделения отошли с севера за реку Бахмутка.

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Теперь она превратилась в рубеж обороны. Украинские военные массово уничтожают там российских захватчиков.

На сегодняшний день Бахмутка превратилась в рубеж обороны. Все, что подходит к реке с северной стороны, мы просто уничтожаем. Поэтому шансов продвинуться с севера у российских войск нет,

– рассказал Жданов.

Российское командование также начало прилагать усилия для окружения Авдеевки. Там сейчас находится огромное количество вражеского личного состава, которое преимущественно идет в атаки пешком и при минимальной поддержке артиллерии.

Какая ситуация в Бахмуте – рассказал Жданов: смотрите видео

Сколько россиян удалось уничтожить на Бахмутском направлении

Как отметил Жданов, нет точной статистики, сколько оккупантов погибло на Бахмутском направлении. Однако Институт изучения войны приводит цифру в 50 тысяч "200-х" и "300-х" россиян. Также украинские военные уничтожили около 200 вражеских танков.

Если сравнивать, то 24 февраля 2022 года из Беларуси шла группировка около 45 тысяч человек. Где-то 200 танков также находились в составе этой группировки. Это для сравнения, сколько мы перемолотили оккупантов за несколько месяцев боев только у Бахмута,

– заметил Жданов.

Что происходит в Бахмуте: коротко