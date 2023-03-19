Каждая поездка в город превращается в спецоперацию, – военкор о ситуации в Бахмуте

Военные эксперты отмечают, что на Бахмутском направлении наблюдается кульминационный момент. Но речь идет только об определенном этапе войны, потому что у России еще немало сил и ресурсов.

Не стоит недооценивать нашего врага. Об этом 24 Каналу сказал военный журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

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Что происходит в Бахмуте

В Бахмуте ситуация очень сложная. По словам журналиста, оккупанты пытаются сузить так называемую "горловину жизни" – две дороги, через которые происходит поставка боеприпасов и эвакуация раненых. Речь идет о путях от Константиновки и Часового Яра. Противнику удалось сузить наш коридор до нескольких километров.

Это реально сложно. Каждая поездка в Бахмут и из Бахмута превращается в некую спецоперацию,

– сказал Цаплиенко.

В городе идут достаточно серьезные бои. В частности, горячее всего:

в районе Мариупольского кладбища на юге Бахмута;

в промзоне завода обработки цветных металлов на севере города.

Кроме того, россияне давят со стороны реки Бахмутка. Была информация о том, что якобы вагнеровцы перешли эту реку на одном участке. Но подтвердить его пока не могут.

Если посмотреть статистику штурмов, говорит журналист, дневной уровень атак оккупантов снизился в половину. Это говорит об их истощении, наши военные сковали противника в Бахмуте.

Однако не следует забывать, что наши люди – это не работы. Они, прежде всего, люди. Представьте, насколько им тяжело – и физически, и психологически,

– подчеркнул журналист.

Более того, нужно учитывать и уровень потерь. И говорится даже не о количестве, а о качестве наших бойцов.

"Сейчас действительно наступает кульминационный момент, по крайней мере, на этом этапе войны. Наверное, это самые тяжелые бои с начала полномасштабной агрессии", – подытожил Андрей Цаплиенко.

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Последние потери врага