Каждая поездка в город превращается в спецоперацию, – военкор о ситуации в Бахмуте
Военные эксперты отмечают, что на Бахмутском направлении наблюдается кульминационный момент. Но речь идет только об определенном этапе войны, потому что у России еще немало сил и ресурсов.
Не стоит недооценивать нашего врага. Об этом 24 Каналу сказал военный журналист ТСН Андрей Цаплиенко.
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Что происходит в Бахмуте
В Бахмуте ситуация очень сложная. По словам журналиста, оккупанты пытаются сузить так называемую "горловину жизни" – две дороги, через которые происходит поставка боеприпасов и эвакуация раненых. Речь идет о путях от Константиновки и Часового Яра. Противнику удалось сузить наш коридор до нескольких километров.
Это реально сложно. Каждая поездка в Бахмут и из Бахмута превращается в некую спецоперацию,
– сказал Цаплиенко.
В городе идут достаточно серьезные бои. В частности, горячее всего:
- в районе Мариупольского кладбища на юге Бахмута;
- в промзоне завода обработки цветных металлов на севере города.
Кроме того, россияне давят со стороны реки Бахмутка. Была информация о том, что якобы вагнеровцы перешли эту реку на одном участке. Но подтвердить его пока не могут.
Если посмотреть статистику штурмов, говорит журналист, дневной уровень атак оккупантов снизился в половину. Это говорит об их истощении, наши военные сковали противника в Бахмуте.
Однако не следует забывать, что наши люди – это не работы. Они, прежде всего, люди. Представьте, насколько им тяжело – и физически, и психологически,
– подчеркнул журналист.
Более того, нужно учитывать и уровень потерь. И говорится даже не о количестве, а о качестве наших бойцов.
"Сейчас действительно наступает кульминационный момент, по крайней мере, на этом этапе войны. Наверное, это самые тяжелые бои с начала полномасштабной агрессии", – подытожил Андрей Цаплиенко.
Цаплиенко о решающем моменте в Бахмуте: смотрите видео
Последние потери врага
- ВСУ продолжают давать отпор врагу, пытающемуся захватить наши земли. По данным Генштаба, по состоянию на 19 марта наши военные ликвидировали уже 164 910 захватчиков.
- Так, только за минувшие сутки статистика потерь врага пополнилась еще 710 бойцами. Впрочем, цифра не окончательная, потому что подсчет усложняют активные боевые действия.
- Россия теряет в Украине не только личный состав, но немало техники. С начала полномасштабного вторжения украинские бойцы уничтожили: технике 3 532 танков, 6 853 боевых бронированных машин, 2 568 артиллерийских систем, 507 РСЗО, 268 средств ПВО, 305 самолетов, 290 вертолетов 9, 8 кораблей/катеров и 5408 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 252 единицы специальной техники.