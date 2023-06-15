Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, специалист Украинского института будущего Иван Ступак. Он добавил, что за более чем 9 месяцев обороны город-крепость стал символом устойчивости украинского народа.
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На Бахмутском направлении украинские бойцы наступают силами, которые сдерживали оккупантов. Сейчас под Бахмутом не наступают новые бригады наступления ВСУ. Россиян выгоняют те же защитники и защитницы, которые держали оборону.
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9 месяцев прокручивали россиян на мясорубке
Россияне массово забрасывают в Бахмут воздушно-десантные войска. Вероятно, военное руководство определило, что именно Бахмутское направление будет перспективным для украинского наступления.
В то же время Вооруженные Силы продвигаются у Бахмута и пытаются окружить врага.
Россияне еще не успели там сделать себе линию укрепления,
– отметил экссотрудник СБУ.
Как отметил Ступак, у нас укрепления были и благодаря этому ВСУ просто как на мясорубке прокручивать оккупантов все это время.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ находятся как в наступательном процессе, так и в оборонном. То есть мы совершаем наступление на нескольких направлениях и обороне. На Бахмутском направлении противник подтягивает дополнительные резервы.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении россияне снизили свою активность. Также ВСУ начали наносить активные удары по врагу и проводили штурмовые действия на флангах.
- Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев подчеркнул, что ВСУ также имеют успех в наступательной операции на Бердянском и Торецком направлении.