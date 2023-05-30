"Тупик для россиян в Бахмуте": какая там сейчас ситуация

Иностранные журналисты написали, что Россия за 10 месяцев боев смогла захватить почти весь Бахмут, однако истощение оккупантов может сыграть с ними злую шутку.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объяснил в эфире телемарафона, что в последние дни произошло существенное уменьшение боев. Всего 2 – 3 боестолкновения, а в эти сутки – не было вовсе, пишет 24 Канал.

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Что происходит в районе Бахмута

Враг продолжает ротационные мероприятия, отводя группировку преступной (ПИК – 24 Канал) "Вагнера", заменяя его подразделениями воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковыми. Именно этот отвод оно удручающее действует на тех, кто заходит на их место. Потому что они сами по себе тоже уже много участвовали в боях,

– объяснил спикер.

По его словам, на позиции заходит второй – третий состав этих бригад. Кроме того, они видят, в каком состоянии выходят вагнеровцы.

"По перехватам мы слышим, что восхищения у них это не вызывает. Плюс в путь мы им насыпаем щедро. В результате за сутки было 80 оккупантов уничтожено, 119 ранено", – пояснил Сергей Череватый.

Кроме того, враги потеряли одну боевую машину пехоты, беспилотник, зенитную пушку, два автомобиля и пять полевых складов с боеприпасами.

Сергей Череватый объяснил, что к ротации и отступлению вагнеровцев заставил героизм, мужество и профессионализм ВСУ. То есть, за эти месяцы нашим военным удалось сломать их боевой потенциал, уничтожить вагнеровцев.

Все эти его (Пригожина – 24 Канал) бравурные заявления – это просто латентная капитуляция. Он бежит, чтобы сохранить остатки своей группировки,

– объяснил спикер.

По его словам, НПК "Вагнера" уходит из Бахмута из-за проблем с личным составом, а не с нехваткой снарядов. На их место россияне бросают свои лучшие оставшиеся подразделения. Этим россияне показывают, насколько важен для них Бахмут.

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