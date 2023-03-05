Возможный выход ВСУ из Бахмута: военный эксперт сказал, какие это будет иметь последствия

Долгое время оккупационные войска пытаются окружить Бахмут, бросая на город свои огромные силы. В то же время, украинские защитники продолжают героически сдерживать атаки врага и не собираются массово отступать из города.

Украинское военно-политическое руководство в войне придерживается принципа "ни шагу назад". Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. Он отметил, что украинская армия отступает только в крайнем случае, когда есть непосредственная угроза окружения.

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Россияне могут воевать только на узком участке фронта

Военный эксперт отметил, что ситуация в Бахмуте очень тяжелая, но пока массового отхода украинских войск нет. Однако план отступления в случае необходимости украинское командование уже приготовило.

Все зависит от того, сколько времени украинские подразделения смогут удерживать как давление оккупантов с флангов с целью окружения, так и прямое выдавливание. Однако еще некоторое время можно потянуть эту ситуацию,

– подчеркнул он.

По его мнению, если украинские защитники покинут Бахмут, для россиян это будет достижение:

пропагандистское;

оперативно-тактическое, но не стратегическое.

"Российской армии сейчас настолько не хватает сил и средств, что какие-то более или менее заметные действия они могут совершать только на узком участке фронта вокруг Бахмута. Это уровень не выше оперативно-тактического", – отметил Гендельман.

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Война прежде всего политическое дело

Он считает, что если украинская армия покинет Бахмут и отойдет на более выгодные рубежи, в военном смысле, возможно, это стоило бы сделать раньше. Но война это дело прежде всего политическое, а только потом военное.

Оставлять украинские города, население в политическом и моральном смысле не популярно и не полезно. Поэтому украинская армия стоит до последнего, где может,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, если обороняться везде, то это требует большого расходования резервов, живой силы, техники и боеприпасов, которые можно было бы использовать для наступления на другие, более выгодные в стратегическом плане направления.

"Вероятно, со временем, анализируя историю этой войны, можно будет сказать, что именно из-за этого до сих пор не произошло украинское контрнаступление. Возможно, имеющимися силами можно было бы создать наступление по меньшей мере на одном оперативном направлении. Но оборона Бахмута" съела "очень много резервов и ресурсов", – предположил Давид Гендельман.

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