Бьемся в упор, иногда на расстоянии в 5 метров, – офицер ВСУ о ситуации в Бахмуте

Воины ВСУ продолжают героическую оборону Бахмута, битва за который уже достигла наивысшего уровня напряжения. Бои за город идут вплотную, иногда дистанция между нашими защитниками и оккупантами составляет всего 5 метров.

Об этом 24 Каналу сказал майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. По его словам, наши защитники достаточно живо делают все, чтобы максимально сохранить логистическое сообщение, которое крайне важно.

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В Бахмуте идут бои в упор

Майор ВСУ рассказал, что ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой нашими защитниками.

По его словам, ежедневно проходят не только "артиллерийский пинг-понг", то есть враг не только обменивается с Силами обороны артиллерийскими снарядами по переднему краю и логистическим сообщениям, но также идут пехотные бои.

Дистанция этих пехотных боев от 5 до 50 метров, то есть бои идут в упор,

– сказал Кудряшов.

Поэтому, заметил он, ситуация там достаточно мобильная и активная. В один момент ВСУ маневрируют и отходят на более удачные позиции, а в следующий уже запрыгивают в окопы, где сидят оккупанты, и восстанавливают утраченные позиции.

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Поэтому, отметил Кудряшов, наши бойцы достаточно живо делают все, чтобы максимально сохранить логистическое сообщение, потому что оно крайне важно. Это дается им очень высокой ценой, но приказ о защите Бахмута продолжает выполняться.

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