Россияне могут остановить наступление на Бахмут, – Свитан о ситуации на Донецком направлении

Ситуация по всему Донецкому направлению остается сложной как для украинских, так и для российских военных. Видя бесперспективные результаты на некоторых участках фронта, оккупанты могут отступать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, для российских захватчиков Луганское направление может стать приоритетным, в то время как с некоторых участков Донецкого, Херсонского и Запорожского направлений россияне могут отступать.

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Бахмут является бесперспективным для России.

Разведка Великобритании 18 апреля сообщила, что Россия опрокидывает дополнительные подразделения из района Донецка на Бахмутское направление. Российские позиции в районе Донецка не ослабевают, но там замедляются наступательные действия.

Роман Свитан рассказал, что россияне уперлись в украинский укрепрайон, во вторую линию обороны недалеко от Авдеевки. Продвигаться там дальше им нет военной необходимости.

Это потому, что у них не получилось и не получится оцепить Авдеевку. Для этого мы и держали город – Авдеевский гарнизон завязан на близлежащие подходы к городу.

– отметил Свитан.

Он добавил, что россияне с помощью авиации и артиллерии могут уничтожить Авдеевку так же, как и Бахмут. Впрочем, это будет зависеть от того, хватит ли у них силы. Вероятно, что в ближайшее время оккупанты будут переходить к обороне на всех позициях. Это касается Херсонского, Запорожского и части Донецкого направления.

"Они, скорее всего, оставят Бахмутское направление и Кременную. Что больше, возможно, они остановят наступательные действия в Бахмуте, потому что они бесперспективны", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Единственным перспективным направлением для России является направление Кременная-Лиман. Там они долго могут пытаться вытеснить наши войска за рубеж рек Оскола и Северского Донца.

Роман Свитан о ситуации на Донецком направлении: смотрите видео

Бахмут сегодня

Ситуация в Бахмуте сейчас стабильно сложная, но контролируемая несмотря на попытки врага перехватить инициативу.

"Бахмут держится, там выполняются определенные оперативно-тактические действия для того, чтобы удержать этот рубеж. Туда подводятся силы с нашей стороны, идет ротация. Район укрепляем, будем держать", – рассказал Роман Свитан.

В городе продолжаются сложные позиционные бои. Россияне опрокинули туда все, что может работать, а также резервные части из-под Донецка. Наступательные действия усилились также у Кременной, оккупанты пытаются продвинуться в сторону Лимана.

Сейчас есть две горячие точки – Кременная и Бахмут,

– подчеркнул Свитан.

Наступление россиян слабеет

Заметим, что командующий Сухопутными войсками ВСУ и генерал-полковник Александр Сырский 18 апреля сообщил, что на лиманском направлении действия врага были безуспешными. Потенциал оккупантов там зависит от тактически-оперативной или стратегической перспективы.

Русские выдыхаются. У них слабеет наступательный потенциал. Им нужно, по всем законам войны, переходить к глухой обороне и накоплению ресурсов и резервов. В этом случае с некоторых позиций россияне будут отходить,

– отметил Роман Свитан.

Более того, российским захватчикам стоило бы отступить с больших участков фронта, к примеру, из Херсонского и Запорожского направлений в Крым и Донбасс. Полковник запаса ВСУ отметил, что если в ближайшие недели россияне не смогут произвести эффективные наступательные действия в Бахмуте, им придется отойти к Попасной.

"Луганское направление может оставаться приоритетным. Они могут наступать для обороны, как бы это дико ни звучало. Это могут делать в районе треугольника Кременная-Лиман-Купянск", – рассказал Свитан.

Там украинские военные зажаты двумя реками. По словам военного эксперта, россияне могут еще очень долго оттеснять оттуда наших военных. Ресурсов им для этого должно было хватить. Эти действия можно остановить наступлением, например, в Запорожском направлении, одновременно выдерживая наступление врага на Луганском направлении.

Кроме того, на Купянск сейчас идет движение из российских Валуек и дальше на Лиман. По мнению Свитана, когда просохнут поймы рек, россияне могут усилить на этом направлении наступательные действия.

Видя развитие ситуации, то есть выдавливание наших войск за пределы водяных перегородок, они будут планировать содержание этих перегородок как линию фронта,

– подчеркнул военный эксперт.

Стратегическая цель российских окупантов понятна – Купянск-Лиман-Кременная.

Актуальные потери врага

С начала полномасштабного вторжения России до 17 апреля, украинские военные ликвидировали уже около 183130 русских захватчиков. Кроме того, русская армия потеряла: