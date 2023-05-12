Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, вагнеровцы могут попасть в окружение.
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Уничтожить как можно больше оккупантов
Романенко отметил, что ВСУ в Бахмуте выполняют задачу остановить хотя бы тактическое продвижение россиян, уничтожить как можно больше живой силы и техники врага, вынудить его перейти в оборону.
Эти задачи выполняются. Вокруг Бахмута, на флангах, откуда вышли вагнеровцы и передали регулярным частям вооруженных сил России, на юго-западном направлении противник вздрогнул под нашим штурмом. Там от россиян сбежало несколько рот,
– объяснил он.
Военный эксперт добавил, что наемники ЧВК "Вагнер" могут попасть в оперативное окружение.
Романенко о боях за Бахмут: смотрите видео
Ситуация в Бахмуте: главное
- Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении в результате активной обороны наши подразделения на севере и юге Бахмутского фронта смогли отбросить оккупантов от 55 метров до 1,5 километра.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что на отдельных участках Бахмутского направления захватчики отступили на 2 километра. Грамотное проведение оборонной операции истощило наемников ЧВК "Вагнер", в результате чего их на некоторых позициях заменили плохо подготовленные подразделения регулярной российской армии. В итоге они потерпели поражение и отступили.
- В ночь на 12 мая на одном из участков фронта в Бахмуте уничтожили российскую штурмовую группу. Поспособствовала этому аэроразведка 127-й Отдельной бригады Сил ТрО. Защитники передали координаты артиллерии 60-й Отдельной механизированной Ингулецкой бригады. Воины двумя меткими выстрелами уничтожили вражескую группу.