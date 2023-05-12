Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. Он отметил, что российские захватчики сами залезли в вероятный "котел".

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Возле Бахмута у россиян есть 2 выхода

Свитан отметил, что это начало движения наших войск. В начале любого движения осуществляется разведка боем, которая в определенных точках принесла нам некоторый успех. Это задача штурмовых рот – подойти ко второй линии укреплений и двигаться дальше, в зависимости от принятых решений.

По его словам, направление движения понятно. Речь идет о выходе на Попасную с двух сторон – из Белогоровки и из-под Бахмута. Такого рода движения отсекают Бахмутско-Соледарскую группировку врага от материнских поставок из российской армии.

Это движение отсекает россиян и у них остается 2 варианта. Первый – это очень быстро убежать, потому что расстояние от Белогоровки до Попасной составляет несколько десятков километров,

– сказал полковник запаса.

Ситуация в районе Бахмута / Скриншот Deep State

Военный эксперт отметил, что захватчики сами залезли в так называемый вероятный котел. А у их "клешни" образовались уже наши "клешни", которыми мы можем отсечь противника. А у россиян остается 2 выхода – принять решение на уход из Бахмута и Соледара либо остаться воевать, но тогда они погибнут в окружении.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Оккупанты уперлись в возвышенности

Полковник запаса отметил, что в данной местности расположение высот и естественных препятствий таково, что наши воины могут удерживаться, поскольку практически идут вниз. А оккупанты уперлись в возвышенности, на которых находятся наши укрепляющие районы.

А сами (россияне – 24 Канал) создать укрепрайон в низине просто не могут. Поэтому, как только мы начали двигаться – они сразу начинают сыпаться,

– объяснил Свитан.

Он добавил, что оккупанты могут создать укрепрайон у Попасной. Но до нее практически нигде нельзя создать укрепрайон, можно лишь обороняться движением как таковым. Поэтому если мы начнем серьезно двигаться в район Попасной, то у них остается 2 варианта – умереть или сбежать.

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