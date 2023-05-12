Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. Він наголосив, що російські загарбники самі залізли у ймовірний "котел".

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Біля Бахмута у росіян є 2 виходи

Світан зазначив, що це початок руху наших військ. На початку будь-якого руху здійснюється розвідка боєм, яка в певних точках принесла нам деякий успіх. Це завдання штурмових рот – підійти до другої лінії укріплень і рухатися далі, залежно від ухвалених рішень.

За його словами, напрямок руху зрозумілий. Йдеться про вихід на Попасну з двох боків – з Білогорівки та з-під Бахмута. Такого роду рухи відсікають Бахмутсько-Соледарське угруповання ворога від материнських постачань з російської армії.

Цей рух відсікає росіян й у них залишається 2 варіанти. Перший – це дуже швидко втекти, тому що відстань від Білогорівки до Попасної становить декілька десятків кілометрів,

– сказав полковник запасу.

Ситуація в районі Бахмута / Скриншот Deep State

Військовий експерт наголосив, що загарбники самі залізли у так званий ймовірний котел. А біля їхньої "клешні" утворилися вже наші "клешні", якими ми можемо відсікти противника. А у росіян залишається 2 виходи – ухвалити рішення на відхід з-під Бахмута й Соледара або залишитися воювати, але тоді вони загинуть в оточенні.

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Окупанти вперлися у височини

Полковник запасу зауважив, що у цій місцевості розташування висот та природних перешкод є таким, що наші воїни можуть утримуватися, оскільки практично йдуть униз. А окупанти вперлися у височини, на яких перебувають наші укріплювальні райони.

А самі (росіяни – 24 Канал) створити укріпрайон у низині просто не можуть. Тому, щойно ми почали рухатися – вони відразу починають сипатися,

– пояснив Світан.

Він додав, що окупанти можуть створити укріпрайон аж біля Попасної. Але до неї практично ніде не можна створити укріпрайон, можна лише оборонятися рухом як таким. Тому, якщо ми розпочнемо серйозно рухатися в район Попасної, то у них залишається 2 варіанти – померти або втекти.

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