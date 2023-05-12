Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, вагнерівці можуть потрапити в оточення.
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Знищити якомога більше окупантів
Романенко зазначив, що ЗСУ у Бахмуті виконують завдання зупинити хоча б тактичне просування росіян, знищити якомога більше живої сили та техніки ворога, змусити його перейти в оборону.
Ці завдання виконуються. Навколо Бахмута, на флангах, звідки вийшли вагнерівці і передали регулярним частинам збройних сил Росії, на південно-західному напрямку противник здригнувся під нашим штурмом. Там від росіян втекло кілька рот,
– пояснив він.
Військовий експерт додав, що найманці ПВК "Вагнер" можуть потрапити в оперативне оточення.
Романенко про бої за Бахмут: дивіться відео
Ситуація у Бахмуті: головне
- Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку у результаті активної оборони наші підрозділи на півночі та півдні Бахмутського фронту змогли відкинути окупантів на відстань від 55 метрів до 1,5 кілометра.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на окремих ділянках Бахмутського напрямку загарбники відступили на 2 кілометри. Грамотне проведення оборонної операції виснажило найманців ПВК "Вагнер", унаслідок чого їх на деяких позиціях замінили погано підготовлені підрозділи регулярної російської армії. У підсумку вони зазнали поразки і відступили.
- У ніч на 12 травня на одній із ділянок фронту в Бахмуті знищили російську штурмову групу. Посприяла цьому аеророзвідка 127-ї Окремої бригади Сил ТрО. Захисники передали координати артилерії 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади. Воїни двома влучними пострілами знищили ворожу групу.