Борьба за каждый дом: какой страшный тип боя продолжается в Бахмуте
Город Бахмут, где идут самые ожесточенные бои, российские оккупанты пытаются захватить более полугода. Враг контролирует треть города. Бахмут превратился в руины.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, тяжелые бои продолжаются даже не за каждый квартал Бахмута, а за каждый дом.
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Тип боя за Бахмут
Дикий отметил, что сейчас россияне контролируют треть Бахмута, в том числе центр города. Четверть города удерживают украинские защитники.
Бои идут не просто каждый квартал, а за каждый дом. Там абсолютно страшный тип боя: близкое контактное сражение, где пехота на пехоту, люди на людей. Туда не заезжает броня. Это очень близкие бои с забросом гранат в окна друг другу,
– сказал он.
Экс-командир роты батальона "Айдар" подчеркнул, что в Бахмуте продолжаются самые жестокие бои, которые только можно представить. Каждый, кто защищает этот город, – герой.
Дикий об обороне Бахмута: смотрите видео
История ЧВК "Вагнер" скоро закончится
Как утверждает Евгений Дикий, наемники ЧВК "Вагнер" физически заканчиваются и уже совсем скоро их история будет окончена. ВСУ ликвидировали большое количество вагнеровцев и продолжают это успешно делать.
"История ЧВК "Вагнер" закончится в Бахмуте. Здесь она началась – в Бахмуте она и закончится. Уже даже сейчас вагнеровцев почти нет. Они действительно физически заканчиваются", – заметил военный.
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Российская пропаганда рассказывала, что в Бахмуте воюют только вагнеровцы. На самом деле они усиливаются, например, регулярными войсками. Поэтому, добавил экс-командир роты батальона "Айдар", от уничтожения ЧВК "Вагнер" украинским бойцам не станет намного легче.
Почему важно защищать Бахмут
Дикий отметил, что если ВСУ покинут Бахмут, то Константиновка, Краматорск, Славянск и Северск станут фронтовыми городами.
Если нам придется уйти из Бахмута, то Константиновка, Краматорск, Славянск и Северск из прифронтовых городов станут фронтовыми. Это одна из ключевых мотиваций обороны Бахмута. Четыре города придется полностью эвакуировать и после войны полностью отстраивать,
– считает он.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Спикер Восточной группировки ВСУ сообщил, что за эти сутки произошло 32 атаки врага и 26 боеприкосновений в самом Бахмуте и в окрестностях. Как рассказал спикер, 238 раз враг обстреливал позиции сил обороны Украины по ствольной и реактивной артиллерии.
- По его словам, в течение суток был уничтожен 91 оккупант, а также ранено 119. Кроме того, наши бойцы подбили вражеский танк, "Град" и три полевых склада боеприпасов.
- Наемники ЧВК "Вагнер" остаются атакующей силой России на Бахмутском направлении. Спикер рассказал, что из-за потерь вагнеровцев усилили войсками регулярной армии, ведь наемники больше не могут самостоятельно выполнять задачи.