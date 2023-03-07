Важно обескровить противника – полковник ВСУ объяснил, почему нужно оборонять Бахмут
В Бахмуте Донецкой области очень сложная ситуация, продолжаются тяжелые бои. ВСУ важно уничтожать российских оккупантов в том месте, где это наиболее выгодно делать. Сейчас это Бахмут.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, размещение Бахмута – это хороший укрепрайон для обороны.
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Обескровить россиян можно именно в Бахмуте.
Свитан отметил, что оккупанты подтягивают в Бахмут все боеспособные группировки, которые могли бы использовать на других направлениях. Но любое наступление российских войск на всех направлениям приводит к их поражению.
Военный эксперт обратил внимание на то, что к западу от Бахмута расположены возвышенности, а в самом городе есть река Бахмутка, которая разделяет его на определенные части.
Размещение Бахмута – это хороший укрепрайон именно для обороны. Нам важно обескровить противника. Это лучше делать в том городе, где нам выгоднее и удобнее. Наиболее оптимальный вариант – Бахмут,
– убежден полковник ВСУ.
Свитан об обороне Бахмута: смотрите видео
Обратите внимание! 24 Канал объявил срочный сбор на дрон с ночным видением Matrice 30Т для десантников. Их подразделение защищает один из флангов несокрушимого города Бахмут. Именно благодаря этим десантникам удалось оттеснить врага из села Ивановского. Благодаря этому они захватили трассу и не дали оккупантам окружить город.
Необходимая сумма – 1 миллион гривен. Впрочем, уже собрали 95%. Каждый донат в этом собрании очень важен, ведь в Бахмуте даже один день может длиться целую вечность. Так что давайте помогать нашим защитникам вместе.
Британская разведка о ситуации в Бахмуте
- Как отметили в Лондоне, битва за Бахмут тяжелая как и для русских оккупантов, так и для воинов Вооруженных Сил Украины. Однако все же на днях нашим защитникам удалось стабилизировать периметр обороны после атак путинских воинов на северную часть города.
- В отчете МО Британии говорится, что публичные разногласия между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны России по распределению боеприпасов подчеркивают трудности в поддержке высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимых для продвижения с их текущей тактикой.
- Кроме того, отмечается, что, вероятно, 2 марта россияне разрушили подконтрольный ВСУ мост, единственный асфальтированный путь в Бахмут. Собственно, грязь, очевидно, изрядно мешает нашим защитникам.