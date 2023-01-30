Возле Бахмута россияне пытаются прорвать нашу оборону и взять город в окружение

Бахмутское направление остается одним из главных для врага. За последние сутки россияне нанесли 135 ударов со ствольной и реактивной артиллерии, а также произошло 44 боевых столкновения.

В частности, на Соледарском направлении – 32 удара и 7 столкновений. Оккупанты потеряли 113 человек убитыми и 156 ранеными. Об этом 24 Канала сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Динамика боевых действий на Бахмуте остается активной. Враг пытается прорвать нашу оборону. Соответственно наши подразделения делают все, чтобы нанести ему максимальный ущерб и не дать выполнить главную задачу,

– утверждает Череватый.

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Какова цель оккупантов

Заветная мечта россиян – взять в окружение Бахмут. С начала года они угрожали этим, заметил спикер, но ничего не получалось.

"В своей пропаганде они очень любили рассказывать о всевозможных котлах. Но после 2014 года мы возмужали, изучили свой опыт и опыт врага, закалились в боях, поэтому и близко не давали это сделать", – подчеркнул спикер ВСУ.

Недавно это было продемонстрировано во время Соледарской операции. Как они не раскручивали апокалиптические сценарии, отмечает спикер, на самом деле апокалипсис наступил для них. "Они потеряли тысячи людей, зашли в руины и сейчас их там поливают огнем", – констатировал Череватый.

Сейчас захватчики пытаются добиться хотя бы какого-то локального успеха на уровне районного центра. Учитывая ретроспективу боевых действий, акцентирует Череватый, похвастаться им особенно нечем.

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