"Обстановка крайне напряженная": Сырский о ситуации на Северском и Бахмутском направлениях

Александр Сырский рассказал, что продолжил работу с командирами бригад на Северском и Бахмутском направлениях. По его словам, там обстановка очень напряженная.

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал в своем телеграме. Он также отметил, что на местах приняли все необходимые решения.

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Враг поливает огнем

Как заметил Сырский, обстановка остается крайне напряженной. Он добавил, что характеризуется она интенсивным применением врагом артиллерийских и минометных ударов, а также ударных дронов и ведения штурмовых действий.

Во время работы заслушал командиров по выводам по оценке обстановки и предложению по дальнейшему ведению боевых действий. Также на местах было принято все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов. Вместе к Победе! Слава Украине!

– отметил Сырский.

Потери врага поражают

Обратим внимание на то, что враг с октября 2023 года задался целью захватить Авдеевку. И известно, что подтвержденные потери оккупантов под этим населенным пунктом в 10 раз преобладают потери среди Сил обороны Украины.

Об этом 22 января сообщил аналитик группы Oryx Naalsio в соцсети X. Он назвал соотношение потерь "сумасшедшим". Для понимания: зарегистрированные в Oryx потери фиксируются только на основе визуальных подтверждений по фото и видео.

По словам аналитика, соотношение потерь на фронте не только безумное, но еще и "свидетельствует о всей несостоятельности военного руководства России".

Он пишет, что с начала наступления на Авдеевку оккупанты потеряли 531 единицу своей военной техники. В частности, речь идет о 169 танках и 296 боевых бронированных машинах. В то же время аналитик отметил, что украинские войска за это время потеряли всего 43 единицы разной техники.

Справедливости ради стоит заметить, что враг также учится на своих ошибках. Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Александр Штупун в эфире телемарафона отметил, что сейчас потери врага под Авдеевкой остаются примерно такими, какие были. За сутки около 200, иногда 300 и до 400 ликвидированных бойцов.

В то же время враг не использует уже то количество техники, как раньше. По его словам, сначала оккупанты думали, что смогут взять наскоком большими колоннами, как во время наступления на Киевскую область.

Россияне считали, что таким образом смогут напугать наших военных. Но случилось наоборот: чем больше враг сунул, тем больше техники он терял. По словам Штупуна, "так называемая вторая армия мира" потеряла 70 – 80% техники. И теперь ее применяют периодически.