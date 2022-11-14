Российские военные снова заполнили больницы Беларуси: местным отказывают в лечении

В Брестской области республики Беларусь растет социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими.

Ситуация особенно обострена в районах, где находятся подразделения вооруженных сил России, которые туда прибыли в количестве 4000 – 5000 военных. Солдаты массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 канал.

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Главное – это терпение

Как утверждает Жданов, среди российских военных распространены простудные заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта (дизентерия) в результате массовой антисанитарии.

"Врачи вынуждены отказаться от услуг гражданам республики Беларусь, нуждающимся в лечении. Приоритетом для врачей местные власти оказывают помощь российским солдатам. Это создает достаточно серьезное социальное напряжение", – отмечает военный эксперт.

Кстати, акцентирует он, в Беларуси это уже не в первый раз. Когда были бои под Киевом, россиян, в том числе убитых, вывозили именно на территорию верного союзника государства-агрессора. Раненых размещали в медицинских учреждениях, при этом выгоняли белорусов и запрещали обращаться в эти медицинские учреждения.

Сейчас история повторяется. Что ж, белорусы, наверное, очень терпеливый народ. Пусть терпят дальше,

– подытожил Олег Жданов.

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Решится ли Беларусь вступить в войну

Возможность нападения Беларуси на Украину мы обсуждаем 8 месяцев. Несмотря на то, что этого не произошло, этот риск остается реальным. Однако эксперты подчеркивают, что угроза минимальна.

Экс-командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес уверяет, что Беларусь не вступит в войну. По его словам, 10 батальонных тактических групп, которые имеют белорусы, намного хуже российских, которые украинцы успешно уничтожали. "Возможно, Россия попытается открыть новый фронт из Беларуси с помощью собственных сил. Но опять же это будут мобилизованные силы, а не ветераны", – отметил генерал.

Ходжес не уверен, что из Беларуси может прийти какая-нибудь серьезная угроза. Он считает, что Лукашенко делает то, что должен, чтобы удержать некую видимость независимости.