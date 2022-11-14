Ситуація особливо загострена у районах, де розміщуються підрозділи збройних сил Росії, які туди прибули у кількості 4000 – 5000 військових. Солдати масово хворіють через незадовільні умови утримання у наметових містечках. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 канал.

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Головне – це терпіння

Як стверджує Жданов, серед російських військових поширені застудні захворювання та захворювання шлунково-кишкового тракту (дизентерія) внаслідок масової антисанітарії.

"Лікарі змушені відмовитися від послуг громадянам республіки Білорусь, які потребують лікування. Пріоритетом для лікарів місцева влада надає допомогу російським солдатам. Це створює досить серйозну соціальну напругу", – відзначає військовий експерт.

До речі, акцентує він, у Білорусі це вже не вперше. Коли були бої під Києвом, росіян, в тому числі й вбитих, вивозили саме на територію вірного союзника держави-агресорки. Поранених розміщували у медичних закладах, при цьому виганяли білорусів та забороняли звертатися до цих медичних закладів.

Зараз історія повторюється. Що ж, білоруси, мабуть, дуже терплячий народ. Нехай терплять далі,

– підсумував Олег Жданов.

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Чи наважиться Білорусь вступити у війну

Можливість нападу Білорусі на Україну ми обговорюємо впродовж 8 місяців. Попри те, що цього досі не сталося, цей ризик залишається реальним. Однак експерти наголошують на тому, що загроза є мінімальною.

Екскомандувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес запевняє, що Білорусь не вступить у війну. За його словами, 10 батальйонних тактичних груп, які мають білоруси, є набагато гіршими від російських, які українці успішно знищували. "Можливо, Росія спробує відкрити новий фронт з Білорусі за допомогою власних сил. Але знову ж таки, це будуть мобілізовані сили, а не ветерани", – зазначив генерал.

Ходжес не впевнений, що з Білорусі може прийти якась серйозна загроза. Він вважає, що Лукашенко робить те, що має, щоб утримати якусь видимість незалежності.