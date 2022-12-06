"Россия все выскребла из Беларуси": есть ли у Лукашенко достаточно вооружения и военных

Сейчас белорусские пропагандисты активно распространяют забавный нарратив, что Запад может атаковать их государство. Параллельно Россия продолжает выгребать белорусские склады боеприпасов.

Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер, руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба. По его словам, Россия выгребает все, что только можно с белорусского вооружения.

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Недавно снова забирали боеприпасы

Как рассказал Бульба, накануне в Беларусь приезжала делегация российских генералов, которые инспектировали местные полигоны. Там они, по непроверенной информации, договорились о передаче боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Свои россияне уже все потратили. Сейчас вытаскивают у белорусов все, что могут. Мы не знаем, что было, а что нет. Но по касательным признакам становится ясно. Недавно Россия разрешила Беларуси приостановить выплаты по долгам на несколько лет. Это свидетельствует, что Лукашенко снова что-то продал,

– отметил Бульба.

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Он отмечает, что белорусы вообще психологически не готовы ни с кем воевать. Тем более с Украиной. Поэтому идеологические работники постоянно пытаются вбросить им фейковую угрозу, что якобы Запад хочет напасть на Беларусь. Так они надеются повысить моральный дух местных военных через фейковую опасность для страны.

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