Элемент давления на Путина, – политолог назвал 2 мотива заявления Лукашенко по поводу вагнеровцев
Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко действительно могут понадобиться вагнеровцы. Но он хочет, чтобы за все заплатил Путин.
Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, Лукашенко и Путин давно не любят друг друга. Но обстоятельства заставляют их держаться более или менее вместе.
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Путин всегда пытался общаться с Лукашенко с позиции старшего брата. А последнему это совсем не нравится.
Лукашенко неоднократно обманывал Путина. А ведь Путин злопамятный. Они долго не общались. Злые были друг на друга. Два диктатора окружены демократическим миром, поэтому вынуждены взаимодействовать. Но сомневаюсь, что у них тёплые отношения. Обратите внимание, с которым удовольствие Лукашенко вытирал ноги об Путина после мятежа от Пригожина,
– заметил Галлямов.
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Нужны вагнеровцы для Лукашенко
Как подчеркнул Галлямов, Лукашенко в известном смысле действительно нужны вагнеровцы. Они могут помочь ему создать в Беларуси собственную аналогичную "компанию". Так Лукашенко будет значительно более защищен от потенциальной революции, которая может произойти после поражения России в войне.
Впрочем, Лукашенко не хочет это финансировать. Поэтому он пытается перекинуть все на Путина. Именно поэтому белорусский диктатор говорит, что вагнеровцы его "напрягают". Да и вообще пытается продемонстрировать, что для него эти террористы – головная боль.
Думаю, что этот разговор о вагнеровцах на встрече. Здесь два мотива. Это попытка перебросить на Путина проблему, а также сделать ему приятное. Что-то вроде "ты вот боялся их, а теперь и поляки их будут бояться",
– рассказал Галлямов.
Мятеж Пригожина: коротко
- Диктаторы Путин и Лукашенко встретились в России 23 июля. Это была первая их встреча после попытки мятежа, которую организовал владелец "Вагнера" Евгений Пригожин.
- В конце концов, попытку переворота удалось погасить с помощью Лукашенко. Вагнеровцы развернулись и должны были уехать в Беларусь или подписать контракт с минобороны России.
- На встрече Лукашенко начал говорить разный бред. Он утверждал, что вагнеровцы его "напрягают", ведь хотят "пойти на экскурсию в Варшаву или Жешув".