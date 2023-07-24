Могут сыграть серьезную роль: зачем Лукашенко нужны вагнеровцы

Так называемая "частная военная компания "Вагнера" – уже отыгранная "карта", однако они еще могут понадобиться как Лукашенко, так и Путину.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. По его словам, России было выгодно спихнуть вагнеровцев в Беларусь. Ведь дальнейшее их пребывание в стране-агрессорке могло бы спровоцировать конфликты с российским военным командованием.

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Как вагнеровцы еще могут помочь Лукашенко и Путину

Как отметил Буряченко, вагнеровцы могут быть полезны для самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Есть много сомнений в реальной боеспособности белорусской армии. В этом случае им кое-чем могут помочь вагнеровцы.

Белорусская армия не опасна. А вот когда она будет усилена вагнеровцами? Сейчас их там около 5 тысяч. Это не меняет правила игры относительно возможной агрессии со стороны Беларуси в Украину. Лукашенко на это не пойдет. Но он получит усиление в противостоянии с российскими спецслужбами. И когда в России начнется распад и смута, то вагнеровцы могут сыграть серьезную роль.

– заметил Буряченко.

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Кроме того, вагнеровцы еще могут быть полезны Путину как рычаг шантажа на Запад. Не зря недавно Лукашенко стал рассказывать, что эти террористы хотят пойти на Польшу. Тут речь идет не о войне, а об угрозе терактов. И это уже игра Путина.

Путин понял, что "Вагнер" может сыграть шантажную игру. А Лукашенко в принципе человек подневольный. Потому его никто и не спрашивал. Не зря он пытается дистанцироваться от вагнеровцев. А Путин таким шантажом пытается выбивать себе преференции вплоть до перемирия в Украине.

– считает Буряченко.

Мир должен жестко на это реагировать. И лучшее решение, которое можно было бы принять – предоставить Украине достаточное количество оружия, чтобы выбить оккупантов.

Встреча Путина и Лукашенко: коротко