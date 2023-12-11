Повышение уровня беспокойства, – Дудукалов объяснил цель визита Рогозина в Бердянск

Медийный оккупант Дмитрий Рогозин неожиданно приехал в Бердянск. Он послушал о катастрофических проблемах с инфраструктурой города и уехал.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что как в самом Бердянске, так и в районе огромные проблемы с инфраструктурой. Она фактически отсутствует.

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Зачем приехал Рогозин

Как подчеркнул Дудукалов, оккупанты притащили Рогозина в Бердянск, чтобы продемонстрировать, что российские власти уже занимаются решением проблем с инфраструктурой. Понятно, что это совсем не так.

Инфраструктура в Бердянском районе существует исключительно официально. Там катастрофа. А визит Рогозина – это повышение уровня беспокойства. Притащили медийного чувака, чтобы он приехал и показал, что оккупанты будто бы действительно беспокоятся за водоснабжение,

– рассказал Дудукалов.

На оккупированных территориях усиленно работают репрессивные органы. Ранее Дудукалов рассказал, как россияне издеваются над украинцами в Бердянске.

Сегодня в Бердянском районе огромные проблемы с инфраструктурой. После подрыва Каховской ГЭС из кранов течет "вода" разного цвета и запаха. Свет подается с перебоями, а в некоторых населённых пунктах Бердянского района его днями может не быть. Только с теплом более-менее нет проблем.

Инфраструктура доживает свой век. Оккупанты не ремонтируют ее и не проводят обеззараживание воды. Гражданское население их вообще не беспокоит. Им главное, чтобы в армии всего было достаточно. Они очень "беспокоились" о водоснабжении, когда взрывали Каховскую ГЭС. Рогозин приехал – разводил руками. Воды как не было, так и не будет. Нет откуда взять. Единственный источник – Каховская ГЭС. Ибо в радиусе 200 километров ее почти нигде нет,

– объяснил Дудукалов.

Ситуация в Бердянске: коротко