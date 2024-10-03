Хочется, чтобы об Украине не забывали: Зеленский сделал заявление касательно обстрела Израиля

Массированный обстрел по территории Израиля является трагедией, но не стоит забывать и об Украине. Лучшим вариантом было бы, если бы партнеры также помогли ВСУ сбивать воздушные цели врага.

Об этом на пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте сегодня, 3 октября, в Киеве заявил президент Владимир Зеленский. Украинский лидер ответил, отвлекает ли обострение ситуации на Ближнем Востоке внимание мира от нашего государства.

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Что заявил Зеленский об обстреле Израиля

Отвечая на вопрос журналистов, не отвлечет ли ситуация на Ближнем Востоке внимание мира от Украины, Зеленский сказал что нельзя сказать, что та или иная трагедия отвлекает. Это несправедливо по отношению к угрозе на других континентах.

Этот обстрел – это просто трагедия, а то что уничтожили ракеты и нет массовых убийств – слава Богу, что так произошло, слава Богу, что есть союзники, которые защитили людей Израиля,

– заявил он.

В то же время он отметил, что хотелось бы, чтобы на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в мире не забывали о нашем государстве. Лучшим вариантом, по его словам, было бы предоставлять необходимое вооружение, а также помогать сбивать вражеские воздушные цели, среди которых есть иранские ракеты и дроны.

"Сбивать так же как сбиваются они над небом Израиля", – добавил Зеленский.

Напомним, что 1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку по Израилю, что стало его ответом на убийство главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы. Израиль уже анонсировал свой удар по нефтяной промышленности и другим стратегическим объектам агрессора.