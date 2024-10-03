Про це на пресконференції із новим генсеком НАТО Марком Рютте сьогодні, 3 жовтня, у Києві заявив президент Володимир Зеленський. Український лідер відповів, чи загострення ситуації на Близькому Сході відвертає увагу світу від нашої держави.

Дивіться також Ракетний удар Ірану по Ізраїлю міг стати найбільшим в історії, – Spiegel

Що заявив Зеленський про обстріл Ізраїлю

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не відволіче ситуація на Близькому Сході увагу світу від України, Зеленський сказав що не можна сказати, що та чи інша трагедія відволікає. Це несправедливо стосовно загрози на інших континентах.

Цей обстріл – це просто трагедія, а те що знищили ракети й немає масових вбивств – слава Богу, що так сталося, слава Богу, що є союзники, які захистили людей Ізраїлю,

– заявив він.

Водночас він зауважив, що хотілося б, щоб на тлі загострення ситуації на Близькому Сході у світі не забували про нашу державу. Найкращим варіантом, за його словами, було б надавати необхідне озброєння, а також допомагати збивати ворожі повітряні цілі, серед яких є іранські ракети та дрони.

"Збивати так само як збиваються вони над небом Ізраїля", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що 1 жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку по Ізраїлю, що стало його відповіддю на вбивство ватажка "Хезболли" Хасана Насралли. Ізраїль вже анонсував свій удар по нафтовій промисловості та інших стратегічних об'єктах агресора.