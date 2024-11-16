Враг пытается зайти в тыл ночью под спецодеялами, – ВСУ о ситуации в Часовом Яру

В Часовом Яру, что в Донецкой области, российские захватчики пытаются проникнуть в тыл ВСУ ночью. Для этого враг также маскируется под специальными одеялами и использует темноту.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрея Полухина в эфире марафона Суспільне Новини.

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Как враг пытается проникнуть в Часов Яр

Полухин рассказал, что ситуация в районе Часового Яра остается непростой. В частности, враг продолжает пробовать пересекать канал Северский Донец – Донбасс, а также обстреливает город и его окрестности.

По словам представителя 24 ОМБр, в стратегическом плане оккупационные войска используют небольшие пехотные группы для форсирования каналов. Как отметил военный, эта тактика оказалась особенно эффективной для противника.

Микрорайон Канал, который был оккупирован летом, практически разрушен. Накопить там большие силы невозможно, также противник там не имеет возможности хоть как-то проехать техникой и, конечно, нет даже не говорится о том, чтобы он мог пересечь канал техникой,

– объяснил Полухин.

Он также пояснил, что сейчас для проникновения в город враг использует ДРГ и пытается зайти в тыл позиций Сил обороны незаметно.

Поэтому захватчики стремятся быть максимально замаскированными и действовать в сумерках или ночью, используя специальные плащи или одеяла, которые поглощают их тепловой сигнал от украинских дронов и тепловизоров.

В то же время представитель 24 ОМБр подчеркнул, что если россиянам и удается оказаться в руинах какого-то здания, то они там остаются заблокированными. А их собратья к ним не могут подойти, ни сбросить какое-то снабжение, ни предоставить какого-то подкрепления.