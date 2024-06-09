В сети распространяют видео о "заходе" россиян в Часов Яр: что сказали про это в ОСГВ "Хортица"

В сети российские пропагандисты распространили видео, где якобы зашли на территорию возле крайних домов в районе Часового Яра. Однако эта информация абсолютно не соответствует действительности.

Часов Яр продолжает оставаться под контролем украинских военных. Об этом в эфире телемарафона Суспильного рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.

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Россияне показали видео о "заходе" в Часов Яр

Российские телеграм-каналы распространил видео, где сообщили, что они якобы зашли в микрорайон "Новый" в городе Часов Яр в Донецкой области. На кадрах оккупанты бегают по разрушенным зданиям, которые сами же обстреливали, и якобы пытаются таким образом доказать, что они зашли в Часов Яр.

Оккупанты показывают, что якобы зашли в Часов Яр: смотрите видео

Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что в настоящее время ситуация такова, что российская армия активизировала свои усилия вблизи города.

Враг проводит активное артиллерийское воздействие, а также авиационные удары по городу Часов Яр. В частности, могу отметить то, что враг продолжает его уничтожать, как город, так и окружающие населенные пункты авиацией и артиллерией,

– пояснил спикер.

В то же время Волошин, комментируя видео, которые распространили в сети оккупанты, отметил, что на самом деле российские войска не переходили канал. Хотя они пытаются продвигаться уже несколько дней на восток от него, чтобы зайти в микрорайон "Канал".

"Также они пытаются проводить какие-то активные боевые действия, штурмовать, и это подпитывать соответствующими видео. Дело в том, что российская пропагандистская машина уже достаточно долго и активно приобщается к этому. И, не имея никаких успехов на фронте, на линии боевого соприкосновения, (российская армия – 24 Канал) постоянно пытается усиливать свое влияние в социальных сетях видео, которые якобы были сняты несколько дней назад", – пояснил спикер.

Часов Яр продолжает оставаться под украинским контролем

Представитель ОСГВ "Хортица" отметил, что оккупанты своими видео пытаются доказать, что они якобы Часов Яр уже взяли и повесили свою тряпку на каких-то зданиях.

Здесь следует отметить, что как раз по городу Часов Яр, там где они показывают эти здания, они их фактически уничтожили. Там негде закрепиться и негде вести боевые действия нашим защитникам. Поэтому они могут лазить по этим зданиям и показывать, что что-то захватили,

– сказал Волошин.

Однако относительно Часового Яра представитель отметил, что город был, есть и будет украинским. И российская оккупационная власть его не взяла.

Кроме того, Назар Волошин рассказал, что в направлении Часового Яра российские захватчики провели за минувшие сутки три штурма, а их авиация отработала двумя авиаударами, сбросив 11 КАБов. В то же время украинские военные уничтожили за минувшие сутки более 40 оккупантов на том направлении, еще 90 россиян получили ранения.