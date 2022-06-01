Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает 24 канал. Он отметил, что оккупанты продолжают нести безумные потери.

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Ситуация на фронте – очень динамичная

Мотузяник отметил, что сейчас Россия сосредоточила самые большие усилия на Востоке. Речь идет о Луганщине и Донетчине.

"России нужны победы, чтобы их продать своему обществу. Враг терпит очень и очень тяжелые потери. То есть он сейчас продвигается где-то там медленно, но очень большой ценой. И людей они десятками, сотнями просто кладут, уничтожается российская техника", – заметил пресс-секретарь Минобороны.

По его словам, основную мощную группировку создали именно на Востоке. В то же время, на остальных украинских территориях Россия также держит свои подразделения.

Но если мы видим, что на каком-то направлении у нас есть возможность выбить россиян, то именно так Вооруженные Силы и действуют. Это очень динамичная ситуация, то есть сегодня мы можем иметь какую-то негативную информацию, а завтра она может стать на нашу сторону.

– добавил Мотузяник.

Он отметил, что все украинцы должны это понимать и напомнил об Антитеррористической операции на Востоке в 2014 году. Тогда весной также была очень сложная ситуация, однако уже летом чуть больше месяца украинские защитники освободили 60 населенных пунктов.

"Наша армия просто выбила оккупантов из этих населенных пунктов. То есть надо понимать, что ситуация – очень сложная, тяжелая, но Вооруженные Силы и другие силы обороны делают все возможное", – подытожил представитель Минобороны.

Заметьте Россияне снова обстреляли Гуляйполе: в домах выбиты окна и двери, разрушены дворы

Кратко о ситуации в Запорожье

Российские захватчики продолжают обстреливать Камышеваху. В частности, 31 мая они били по мирным домам несколько часов. До сих пор не уехавшие граждане успели спрятаться в подвалах. К счастью, жертв и раненых не было.

В то же время из общины Гуляйполя выехали почти 80% жителей. Ситуация в районе очень сложная. Каждый день россияне бьют по мирным домам, вполне осознанно пытаясь нанести ущерб украинцам и гражданской инфраструктуре.

В свою очередь, к Васильевке захватчики начали сгонять свои старые танки. Враг активно работает над построением второй линии обороны и надеется сдержать контрнаступление ВСУ.

Однако нашим защитникам и защитницам 31 мая удалось ликвидировать 15 российских оккупантов и сбить самолет. Кроме того, они в очередной раз уничтожили немало вражеской техники.

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