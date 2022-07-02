Учат убивать: на Донбассе оккупанты учат детей расставлять растяжки и стрелять из автоматов

Россия активно милитаризирует детей на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины. Они буквально учат их ненавидеть и убивать.

Об этом 24 каналу рассказал правозащитник и соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. По его словам, с 2016 года на территории временно оккупированных Луганщины и Донбасса боевики милитаризовали уже более 17,5 тысячи детей. Россия полностью финансирует эти мероприятия.

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Три уровня воинственного "промывания мозга"

Все начинается в школе. Боевики организовали так называемые "уроки мужества": один раз в неделю их силовики ("народная милиция", "прокуратура" и т.п. – 24 канал) проводят уроки для детей. Там выставляют оружие; рассказывают, как они "защищают" детей и какая плохая Украина.

Понятно, что не все дети хотят идти на столь нелепый шабаш. Тогда в школу вызывают родителей и угрожают "приглашением" в МГБ (силовое "министерство" боевиков – 24 канал).

Второй уровень – разные так называемые "военно-патриотические клубы". Сюда сгоняют некоторых детей уже после школы, где их конкретно учат, как убивать людей. Они собирают и разбирают оружие, учатся ставить растяжки в полевых условиях, стреляют из боевых автоматов и т.д.

Чтобы полностью поломать жизнь ребенку, оккупанты организовали так называемые "военные училища". Туда они идут после 9 класса, где их мирное мировоззрение полностью уничтожают.

Как добавил Лисянский, в Луганской области боевики почему-то делают серьезный акцент на "казачестве". В простых школах местами есть специальные "казачьи классы", где дети вынуждены ходить в специфической форме и изучать идеологию "русского мира".

Если объединим это все, то делаем вывод, что детей учат убивать. Они могли стать айтишниками, адвокатами, писателями. Просто жить. А они учат их с 7 лет воевать, ненавидеть, убивать, – подчеркнул Павел Лисянский.

Напомним, Россия относится к солдатам как к "пушечному мясу". К примеру, в марте в плен к ВСУ попали студенты из оккупированного Донбасса, которые никогда не держали в руках оружие и не проходили никаких учений.

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