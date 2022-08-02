Что спасет мир от ядерной войны: эксклюзивный стрим с Даниловым

На ютубе 24 канала – эксклюзивный стрим ведущей Дарьи Кудимовой с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Они будут говорить о войне в Украине и ситуации в мире.

В частности, одними из основных тем онлайн-встречи станут последние события на Донбассе и поставка нового оружия Украине нашими зарубежными партнерами.

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Кроме того, в связи со все большим обострением геополитической ситуации в мире, на повестке дня разговора Кудимовой и Данилова – угроза ядерной войны и то, что сможет спасти мир от нее.

Прямая трансляция на ютубе 24-го канала начнется 2 августа в 19:00. Просмотреть ее можно по ссылке.

Эксклюзивный стрим с Алексеем Даниловым: смотрите видео