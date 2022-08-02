Зокрема, одними з основних тем онлайн-зустрічі стануть останні події на Донбасі та постачання нової зброї Україні нашими закордонними партнерами.

Зверніть увагу Хто кого: які держави на боці Китаю і чому США підтримують Тайвань

Крім того, у зв'язку із все більшим загостренням геополітичної ситуації у світі, на порядку денному розмови Кудімової та Данілова – загроза ядерної війни та те, що зможе врятувати світ від неї.

Пряма трансляція на ютубі 24 каналу розпочнеться 2 серпня о 19:00. Переглянути її можна за посиланням.

Ексклюзивний стрім з Олексієм Даніловим: дивіться відео

Актуальна ситуація на фронті війни з росією: коротко