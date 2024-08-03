Бои за эту агломерацию могут занять годы, – ветеран войны о ситуации на Донбассе

Россияне активно используют КАБы, которыми полностью разрушают украинские города и села. Сейчас оккупанты сосредоточили все свои силы в Донецкой области и пытаются продвигаться к крупным городам.

Разрушить многоэтажные дома КАБами значительно дольше, чем полевые укрепления. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, добавив, что несмотря на это, многие наши города существуют только на карте.

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Куда хочет продвигаться враг

По словам Евгения Дикого, россияне могут дойти до крупных населенных пунктов Донецкой области, которые станут непосредственно зоной боевых действий. То есть из прифронтовых городов они превратятся в линию по которой идет фронт. Но там враг может остановиться надолго.

Вспомним Бахмут, Авдеевку – в обоих случаях закончилось тем, что россияне просто снесли эти населенные пункты и так их заняли. Но Авдеевка с населением до войны 16 000 тысяч человек забрала у оккупантов 4 месяца, а Бахмут с населением до 70 000 тысяч забрал 10 месяцев,

– рассказал Евгений Дикий.

То же самое повторяется сейчас в Часовом Яру. К этому населенному пункту враг дошел достаточно стремительно, но когда "уперся" в городскую застройку, то остановился. Последние 3 месяца бои идут в восточных кварталах и даже до центра города противник не дошел.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

"Поэтому городская застройка – это гораздо лучше, чем любая специально возведенная фортификация. Прежде всего потому, что ее просто больше", – сказал Дикий.

Однако с другой стороны, бои в городской застройке будут означать, что десятки тысяч людей надо будет эвакуировать, а впоследствии восстанавливать целые огромные города.

Нам уже не миновать боев за большую Донецкую агломерацию: Покровск, Константиновка, возможно, даже Славянск, Краматорск, Дружковка. Но бои за эту агломерацию могут занять очень долгие месяцы с вариантом на годы,

– подчеркнул ветеран войны.