Зруйнувати багатоповерхові будинки КАБами значно довше, аніж польові укріплення. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач, ветеран російсько-української війни Євген Дикий, додавши, що попри це, багато наших міст існують лише на карті.

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Куди хоче просуватися ворог

За словами Євгена Дикого, росіяни можуть дійти до великих населених пунктів Донеччини, які стануть безпосередньо зоною бойових дій. Тобто з прифронтових міст вони перетворяться у лінію по якій йде фронт. Але там ворог може зупинитися на довго.

Згадаймо Бахмут, Авдіївку – в обох випадках закінчилося тим, що росіяни просто знесли ці населені пункти й так їх зайняли. Але Авдіївка з населенням до війни 16 000 тисяч людей забрала в окупантів 4 місяці, а Бахмут з населенням до 70 000 тисяч забрав 10 місяців,

– розповів Євген Дикий.

Те саме повторюється зараз у Часовому Яру. До цього населеного пункту ворог дійшов досить стрімко, але коли "вперся" у міську забудову, то зупинився. Останні 3 місяці бої йдуть у східних кварталах й навіть до центру міста противник не дійшов.

Ситуація на Донеччині: дивіться на карті

"Тому міська забудова – це набагато краще, ніж будь-яка спеціально зведена фортифікація. Насамперед тому, що її просто більше", – сказав Дикий.

Проте з іншого боку, бої в міській забудові означатимуть, що десятки тисяч людей треба буде евакуювати, а згодом відбудовувати цілі величезні міста.

Нам вже не минути боїв за велику Донецьку агломерацію: Покровськ, Костянтинівка, можливо, навіть Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка. Але бої за цю агломерацію можуть зайняти дуже довгі місяці з варіантом на роки,

– підкреслив ветеран війни.