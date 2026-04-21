Россияне активизировались, – эксперт назвал наиболее горячие направления фронта

С потеплением действия врага на линии боестолкновения изменились. Россияне пытаются, воспользовавшись погодными условиями, двигаться вперед. Однако украинские силы сдерживают давление противника.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, объяснив, как россияне действуют на разных участках фронта. Также в последние дни Россия осуществила четыре механизированные и моторизованные штурмы, однако ни один из них не сумел усилить текущее весенне-летнее наступление противника.

Какую тактику россияне сейчас используют для штурмов?

"Россияне активизировались. Это можно связать с улучшением погоды – стало теплее, несколько дней было солнечно и примерно неделю был ветер. Благодаря таким погодным условиям высушивается почва, и это позволило оккупантам использовать тяжелую технику", – объяснил Нарожный.

Российские военные у Часового Яра пытались осуществить так называемый механизированный штурм, который был сформирован не по канонам, по словам военного эксперта. В штурме участвовал один танк, бронемашины, несколько УАЗов, зашитых против дронов, и приблизительно десять мотоциклов.

Обратите внимание! Силам обороны удалось сорвать прорыв россиян в районе Часового Яра. Как сообщили в 24 ОМБр имени короля Даниила, враг пошел на штурм, применив 5 боевых бронированных машин, танк, 10 мотоциклов и квадроциклы. Благодаря слаженной работе разведки, операторов дронов, артиллерии, пехоты удалось сорвать прорыв оккупантов. Противник понес потери: 1 ББМ было ликвидировано еще один – поврежден, поражено 10 мотоциклов и 2 квадроцикла, ликвидировано 6 оккупантов и еще 6 получили ранения.

"Поэтому это больше напоминало кавалерийский штурм. Россияне надеялись, что на этих мотоциклах они очень быстро приедут, будут атаковать и возьмут украинские позиции. Однако этот штурм был успешно остановлен украинскими силами, поэтому на что рассчитывали россияне, трудно сказать", – подчеркнул он.

Донецкая область остается наиболее горячим участком фронта, в частности Покровское и Мирноградское направления.

"Бои как шли в окрестностях этих городов, так они до сих пор и продолжаются. Ведется борьба за логистику для того, чтобы ее полностью контролировать по Покровску и Мирнограду. Однако, к сожалению, украинские силы не могут полностью обезопасить свою логистику. А врагу не удалось ее полностью перекрыть", – отметил военный эксперт.

В то же время задача Украины сковать российскую 150 – 170-тысячную группировку в районе Покровска и Мирнограда, по его мнению, была выполнена успешно.

Также тяжелые бои продолжаются на Александровском направлении, где украинское войско постепенно улучшает свои позиции. На Гуляйпольском направлении ВСУ держат оборону. В то же время ощутимого продвижения врага на этих направлениях не происходит.

В целом по всей линии фронта на сегодня используется очень большое количество дронов. Генеральный штаб отчитывается, что за сутки происходит 7 – 8 тысяч ударов дронами-камикадзе,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Кроме того, враг использует большое количество КАБов – обычно от 120 до 200 авиабомб он сбрасывает по всей линии фронта. По количеству артиллерийских обстрелов, то их бывает примерно 3 – 3,5 тысячи. Это, по словам военного эксперта, значительно меньше, чем было в 2025 году. Тогда количество артобстрелов достигало 5 – 6 тысяч.

Поэтому, как считает Нарожный, это может свидетельствовать о том, что у россиян существует дефицит прежде всего снарядов, а также – артиллерийских систем. У противника есть большие проблемы с производством именно артстволов из-за дефицита хрома и других составляющих.

