Идут нашествиями, – обозреватель назвал две приоритетные точки для России на Востоке

Россияне продолжают активно действовать на Покровском направлении. Очень важно украинским силам сдерживать их там. В то же время враг готовит силы к продвижению на новых направлениях.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, какая ситуация на разных направлениях. Он назвал следующие приоритетные для России участки фронта.

К теме Россия начинает весеннее наступление, ВСУ сорвали штурм Лимана: как изменилась линия фронта за неделю

Какие следующие приоритетные направления россиян на фронте?

"Тактика оккупантов остается неизменной: россияне идут навалами, например, на Покровском направлении. Там на сегодня происходят наиболее интенсивные штурмы со стороны противника", – отметил Пехньо.

Однако десантники из 7 корпуса ДШВ и все подразделения в его составе продолжают держать оборону в районе Покровска и отражать наибольшее количество штурмов, даже по сравнению с другими медийными направлениями – Константиновским, Лиманским или Александровским.

"Сейчас идут бои в районе населенных пунктов Гришино и Родинское. К сожалению, они оба насыщаются оккупантами, а наши бойцы постоянно их оттуда выбивают", – отметил военный обозреватель.

Обратите внимание! Командир 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Станислав Лучанов заверил, что украинские бойцы продолжают держать под контролем село Гришино вблизи Покровска. По его словам, достаточно украинских военнослужащих находится в самом Гришино, а также украинские силы имеют позиции перед этим населенным пунктом – со стороны Покровска, перед промкой. Речь идет о более 100 человек. В то же время россияне пытаются просачиваться в село небольшими группами.

В то же время наибольшее количество штурмов на Покровском направлении обусловлено тем, что, по его словам, украинские войска стараются не выпускать противника из Покровска и не допускают ого пересосредоточения на другие направления, в частности на Константиновку или Добропольской с целью обхода не только Константиновки, но и Славянско-Краматорской агломерации.

Также враг пытается постоянно поджигать приграничье Харьковщины и Сумщины с целью создания буферных зон. Однако несмотря на это военный обозреватель считает, что вскоре, вероятно, наиболее опасная ситуация сложится именно на флангах Славянско-Краматорской агломерации: в районе Константиновки и Лимана.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

По Константиновке, то враг недавно пытался атаковать украинские позиции с четырех направлений, чтобы дойти до этого города и там закрепиться. Для врага, по мнению военного обозревателя, являются приоритетными бои в пределах населенных пунктов, откуда его очень трудно выбить.

В Лимане тоже уже были признаки активизации врага, где происходили феноменальные и фантастические для сегодняшних реалий боевые действия. С применением около 100 мотоциклов, различной легкобронированной и вообще автомобильной техники, а также 30 единиц тяжелой бронированной техники и до 500 пехотинцев. Об этом все 3 армейский корпус отчитывался на прошлой неделе,

– подчеркнул Василий Пехньо.

Он добавил, что это демонстрирует амбиции противника по Лиману, которые, очевидно, существуют. Поэтому вскоре именно в районе этого города враг активизирует боевые действия. Ведь без захвата этого города говорить о качественных ожиданиях противника по Славянско-Краматорской агломерации, вероятно, что не приходится.

Какова ситуация на фронте?