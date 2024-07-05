Россияне сбросили 3 авиабомбы на село в Донецкой области: есть погибшая и много раненых
Источник:Донецкая ОВА
Российские захватчики продолжают совершать циничные обстрелы в прифронтовых городах и селах. На этот раз пострадал поселок в Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин. Так, враг сбросил не менее 3 управляемых авиабомбы на Волновахский район.
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Россияне сбросили КАБы на Волновахский район
Россияне сбросили на село 3 управляемые авиабомбы – убили 32-летнюю женщину. Повреждены 13 частных домов, 4 магазина, 2 многоэтажки, 2 объекта инфраструктуры и админздание,
– рассказали в местной ОГА.
Враг ударил авиабомбами по селу в Донецкой области / Фото Донецкой ОГА
Кроме того, поступила информация о 2 погибших и 2 раненых в Селидово. "Каждый город и село Донецкой области всегда находится под угрозой вражеских обстрелов. Оставаться здесь опасно", – добавил Филашкин и призвал местных вовремя эвакуироваться.Обратите внимание! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграмме 24 Канала
В частности, на днях российская армия атаковала город Новогродовска в Донецкой области. К сожалению, есть погибшие и травмированные в результате действий оккупантов. В частности, ранения получили 8 человек, среди них 4 ребенка.