Так не везде, – в роте БпАК объяснили, почему именно Лиман полностью покрыт "паутиной" из оптоволокна

Видео свидетельствуют, что Лиман полностью покрыт "паутиной" из оптоволокна. Однако нельзя сказать, что так везде. На Лиманском направлении работает группа российских пилотов под названием "Рубикон".

Они активно используют оптоволокно. Командир роты беспилотных авиационных комплексов "Фемида" 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Евгений с позывным "Адвокат" отметил 24 Каналу, что почти 80% "птичек" врага именно на оптоволокне.

"Если говорить о том, так ли везде, то не совсем. Оптика есть по всей линии, но именно на Лиманском направлении работает довольно известная группа "Рубикон". Они чрезвычайно активно ее используют. Почти 80% всех их "птичек" именно на оптоволокне. И Лиман, и прилегающая территория к нему, Серебрянское лесничество, действительно имеют именно такой вид. Потому что там очень большая активность оптоволоконных БПЛА", – объяснил он.

В частности, это и так называемые "дроны – ждуны", и обычные "камикадзе", которые вылетают на поражение, а иногда даже летят, можно сказать, вслепую. Когда заканчивается оптоволоконная нить или садится батарейка, они просто бьют по гражданскому населению, по домам.

Как противодействовать таким БПЛА?

Евгений с позывным "Адвокат" подчеркнул, что "дроны – ждуны" чрезвычайно распространены. Они стоят вдоль дороги, на самой дороге, где-то в траве, где угодно и просто ждут цель. Это может быть автомобиль, человек, который идет пешком, и так далее. В таком режиме батарея может держаться долго, и беспилотник просто ожидает свою цель. Оптоволоконные БПЛА не являются чем-то новым.

Основное противодействие дронам в целом – это радиоэлектронная борьба. Проблема в том, что эти дроны летят на проводе, поэтому их невозможно заглушить. Сигнал между пультом оператора и дроном идет по проводу, поэтому повлиять на него не получается, кроме как физически сбить или переломить. В таких случаях мы используем обычные помповые ружья,

– сказал командир.

По его словам, дрон получается более массивным, потому что, кроме боевой части, несет еще и катушку с кабелем. В зависимости от дальности это может быть 15, 20, 30 километров. Наблюдались даже такие, что летят на 50 километров.

Лиман покрыт "паутиной" из оптоволокна: что известно?