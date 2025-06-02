На фронте за день было 107 столкновений: в Генштабе сказали, где фиксировали больше всего боев

На фронте с начала суток произошло 107 боевых столкновений. Самыми горячими остаются участки фронта в Донецкой, а также в Курской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Сводку с фронта военные опубликовали вечером 1 июня.

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Какова ситуация на фронте на вечер 1 июня

В Генштабе рассказали, что Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. В частности, на участках фронта ситуация сложилась следующая:

На Харьковском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм в районе Фиголовки, еще 2 боестолкновения продолжаются в районах Глубокого и Красного Первого.

Силы обороны отбили вражеский штурм в районе Фиголовки, еще 2 боестолкновения продолжаются в районах Глубокого и Красного Первого. На Купянском направлении враг 7 раз атаковал наши укрепления в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

враг 7 раз атаковал наши укрепления в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка, одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Лиманском направлении сегодня российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь, 3 боестолкновения продолжаются до сих пор.

сегодня российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь, 3 боестолкновения продолжаются до сих пор. На Северском направлении Силы обороны отбили 8 штурмов вражеских войск в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григорьевки.

Силы обороны отбили 8 штурмов вражеских войск в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григорьевки. На Краматорском направлении сегодня наши войска отбили 3 атаки противника в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы, еще один бой в настоящее время продолжается.

сегодня наши войска отбили 3 атаки противника в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы, еще один бой в настоящее время продолжается. На Торецком направлении оккупанты за сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Дилиевки.

оккупанты за сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Дилиевки. На Покровском направлении в течение дня враг совершил 47 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. Бои не утихают до сих пор в трех локациях.

в течение дня враг совершил 47 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. Бои не утихают до сих пор в трех локациях. На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Богатыря, Константинополя и Одрадного. Одно боестолкновение пока продолжается.

захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Богатыря, Константинополя и Одрадного. Одно боестолкновение пока продолжается. На Ореховском направлении украинские защитники дважды отбили наступление врага вблизи населенного пункта Степное.

украинские защитники дважды отбили наступление врага вблизи населенного пункта Степное. Силы обороны Украины на Курском направлении отбили 16 атак захватнической армии, еще три боестолкновения остаются незавершенными; противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом 14 КАБ, также совершил 195 обстрелов, из которых шесть – из систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.