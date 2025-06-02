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24 Канал Новости Украины На фронте за день было 107 столкновений: в Генштабе сказали, где фиксировали больше всего боев
2 июня, 01:44
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На фронте за день было 107 столкновений: в Генштабе сказали, где фиксировали больше всего боев

Владислав Кравцов
Основні тези
  • На фронте за день произошло 107 боевых столкновений, больше всего в Донецкой и в Курской областях.
  • Силы обороны Украины отбили многочисленные атаки на разных направлениях, в частности Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском и других.
  • На Покровском направлении враг провел 47 штурмовых действий, а на Курском направлении отбилось 16 атак, в частности с авиационными ударами.

На фронте с начала суток произошло 107 боевых столкновений. Самыми горячими остаются участки фронта в Донецкой, а также в Курской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Сводку с фронта военные опубликовали вечером 1 июня.

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Какова ситуация на фронте на вечер 1 июня

В Генштабе рассказали, что Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. В частности, на участках фронта ситуация сложилась следующая:

  • На Харьковском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм в районе Фиголовки, еще 2 боестолкновения продолжаются в районах Глубокого и Красного Первого.
  • На Купянском направлении враг 7 раз атаковал наши укрепления в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
  • На Лиманском направлении сегодня российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь, 3 боестолкновения продолжаются до сих пор.
  • На Северском направлении Силы обороны отбили 8 штурмов вражеских войск в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григорьевки.
  • На Краматорском направлении сегодня наши войска отбили 3 атаки противника в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы, еще один бой в настоящее время продолжается.
  • На Торецком направлении оккупанты за сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Дилиевки.
  • На Покровском направлении в течение дня враг совершил 47 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. Бои не утихают до сих пор в трех локациях.
  • На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Богатыря, Константинополя и Одрадного. Одно боестолкновение пока продолжается.
  • На Ореховском направлении украинские защитники дважды отбили наступление врага вблизи населенного пункта Степное.
  • Силы обороны Украины на Курском направлении отбили 16 атак захватнической армии, еще три боестолкновения остаются незавершенными; противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом 14 КАБ, также совершил 195 обстрелов, из которых шесть – из систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.