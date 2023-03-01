Россия штурмует Бахмут, ВСУ отразили многочисленные атаки: карта боевых действий на 1 марта
Ситуация на фронте напряженная и динамичная. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Луганщине и Донетчине.
Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на утро 1 марта. 24 Канал анализирует интерактивную карту боевых действий от DeepState
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Силы обороны отразили более 80 атак
На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника.
Оккупанты ведут наступление на Купянском направлении: карта боевых действий
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение двух "Шахидов", которые сбили наши воины. Также враг совершил 68 обстрелов из РСЗО, из-за чего пострадали гражданские.
Какая ситуация на направлениях
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено.
В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка и Тимоновичи Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатка, Тихое, Устиновка и Анискино Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области, однако успеха не имел.
Оккупанты вели наступление в районе Белогоровки: карта боевых действий
Также на Купянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.
Россия не перестает штурмовать Бахмут
На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Бахмута, Часова Яра и Белой Горы.
Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Железное Донецкой области.
Карта боевых действий возле БахмутаВажно! Ситуация под Бахмутом Донецкой области предельно обострилась. Российские захватчики сосредоточили там свои основные усилия, поэтому командующий Сухопутными войсками Александр Сырский принял решение о перемещении на поле боя дополнительных подразделений Сил обороны.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа.
Россияне наступают в районе Авдеевки: карта боевых действий
Враг обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Орловка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.
Россияне в обороне на Запорожье и Херсонщине
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.
Противник производит артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Чаривное, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области; Ильинка, Марганец и Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Николаевка, Антоновка, Зеленовка, Камышаны Херсонской области и Херсон.К сведению. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения окупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов.