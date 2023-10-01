Ослабление россиян и наступление ВСУ на нескольких направлениях: карта боевых действий 1 октября

ВСУ продолжают попытки вытеснить захватчиков на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В свою очередь те пытались атаковать на других направлениях, чтобы вернуть утраченную инициативу, однако все было тщетно.

За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Россияне нанесли 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинской армии, так и по гражданским объектам нашего государства.

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Активность россиян на фронте

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Луганской области. Напротивник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Луганской области. Где находится Клещеевка: показываем на карте

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Новоселовки и восточнее Степного. Враг совершил более 10 неудачных атак в районе Марьинки Донецкой области. Где расположена Авдеевка: показываем на карте

Шахтерском направлении На противник наступательных (штурмовых) действий не вел. противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение в районе западнее Вербового. Навраг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение в районе западнее Вербового. Что происходит на Юге: смотрите на карте

Ситуация на Севере

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениям оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Наступление Украины продолжается