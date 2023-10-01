Ослабление россиян и наступление ВСУ на нескольких направлениях: карта боевых действий 1 октября

1 октября 2023, 08:40
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Источник:

Генштаб ВСУ

ВСУ продолжают попытки вытеснить захватчиков на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В свою очередь те пытались атаковать на других направлениях, чтобы вернуть утраченную инициативу, однако все было тщетно.

За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Россияне нанесли 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинской армии, так и по гражданским объектам нашего государства.

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Активность россиян на фронте

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Луганской области.

Где находится Клещеевка: показываем на карте

 

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Новоселовки и восточнее Степного. Враг совершил более 10 неудачных атак в районе Марьинки Донецкой области.

Где расположена Авдеевка: показываем на карте

 

На Шахтерском направлении

противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение в районе западнее Вербового.

Что происходит на Юге: смотрите на карте

 

Ситуация на Севере

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениям оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Наступление Украины продолжается

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, ослабляют врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.
Автор: Дмитро Усик