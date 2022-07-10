Враг провел неудачную разведку под Славянском и нанес ряд авиаударов: ситуация на фронте

российские оккупанты пытались вести разведку боем у Долины, но безрезультатно. В то же время захватчики нанесли ряд авиаударов почти по всем направлениям.

Украинским военным удалось победить в бою против врага на Донбассе. оккупанты вынуждены были отойти. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба 10 июля.

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Поражение у Долины и массовые авиаудары

В Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, безуспешно, отошел,

– говорится в сообщении.

Враг массово нанес авиационные удары на Северском, Харьковском, Краматорском, Бахмутском, Запорожском направлениях.

Волынское, Полесское и Северское направления

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

На Северском направлении враг совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфиного. Неподалеку от двух последних населенных пунктов нанес еще и авиаудары. оккупанты вели воздушную разведку с применением беспилотников.

Харьковское и Славянское направления

В Харьковском направлении россияне пытаются сдерживать продвижение ВСУ. Они обстреливают из артиллерии разных калибров районы Харькова, Русских Тишек, Питомника, Коробочкиного, Ивановки, Дементиевки, Сосновки, Рубежного и Слатиного.

У Верхнего Салтова враг нанес авиаудар. С территории Белгородской области оккупанты выпустили по Харькову крылатую ракету типа "Искандер".

На Славянском направлении россияне обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.

Краматорское и Бахмутское направления

На Краматорском направлении активных враждебных действий не было. Оккупанты переместили отдельные свои подразделения в район Белогоровки.

Враг обстреливал из минометов, ствольной артиллерии и танков районы Северского, Переездного, Григоровки, Верхнекаменского и Белогоровки. Они нанесли авиаудары неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы зафиксировали в районах Вершины, Зайцево, Покровского, Веселого, Ивано-Дарьевки и Углегорской ТЭС. Авиаудары тоже были. Они были нанесены недалеко от Берестового и Спорного.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское, Запорожское и Южнобужское направления

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов. Среди них Опросное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Малые Щербаки и Полтавка. россияне гатили авиацией по Каменке, Малым Щербакам и Новоандреевке.

На Южнобужском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Посад-Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.

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