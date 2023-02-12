ВСУ отбили 11 атак оккупантов и мощно уничтожили вражеский самолет: главное от Генштаба

Оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также остается высокой угроза новых ударов России по территории Украины.

За минувшие сутки захватчики нанесли 12 ракетных ударов, 3 из них – по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, 6 из которых – с применением "Шахидов". Кстати, 4 дрона-камикадзе уничтожили.

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ВСУ мощно отбили атаки россиян

Наши защитники за прошлые сутки отбили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

Что происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Порохонь, Студенок, Стариковое и Волфино на Сумщине и Красное, Глубокое, Синельниково, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная Харьковская область. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Гатища и Волчанска.

без существенных изменений. Вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Порохонь, Студенок, Стариковое и Волфино на Сумщине и Красное, Глубокое, Синельниково, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная Харьковская область. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Гатища и Волчанска. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов. В частности, это – Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Вишневое, Червонопоповка и Серебрянское лесничество на Луганщине. Нанес авиационные удары недалеко от Краснопоповки, Жиловки и Диброва на Луганщине и Григоровки и Спорного на Донетчине.

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов. В частности, это – Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Вишневое, Червонопоповка и Серебрянское лесничество на Луганщине. Нанес авиационные удары недалеко от Краснопоповки, Жиловки и Диброва на Луганщине и Григоровки и Спорного на Донетчине. На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Васюковка, Железнянское, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Предтечино, Белая Гора и Железное Донецкой области. В общем – более 25 населенных пунктов.

танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Васюковка, Железнянское, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Предтечино, Белая Гора и Железное Донецкой области. В общем – более 25 населенных пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, в частности Калиново, Орловка, Северное, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времевка и Новоселка. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки.

под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, в частности Калиново, Орловка, Северное, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времевка и Новоселка. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Магдалиновка и Степногорск на Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского.

огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Магдалиновка и Степногорск на Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и сам Херсон, а также районы более 30 других населенных пунктов, включая Гавриловку, Милово, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Приднепровское и Станислав Херсонской области. Враг нанес авиаудар в районе Зимовника.

Оккупанты хотят отобрать жилье у гражданских

В Бриловке и Новокиевке Херсонской области оккупанты пытаются отобрать жилье у местного населения. Так, захватчики активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья.

Покинутые дома опломбируются с размещением сообщений о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной "местной администрации",

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Силы обороны уничтожают врага

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также украинские защитники сбили самолет Су-25 и БПЛА типа "Орлан". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетного комплекса.

Актуальные потери захватчиков

С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 136 880 единиц личного состава. Потери оккупантов в технике: