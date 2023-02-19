У окупантов проблемы с С-300, а в Крыму назревает бунт: главное от Генштаба
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российского врага. Однако оккупанты не останавливаются и за минувшие сутки снова нанесли удары по мирным территориям.
За прошедшие сутки захватчики нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов, из них – по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Где враг пытается наступать
Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Сколько атак отбили украинские воины
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Краснопоповка и Кременная – Луганская и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.
Какая сейчас ситуация на фронте
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы 23 населенных пунктов, включая Казачье, Бунякино, Рыжевку, Волфино, Владимировку Сумской области и Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелечье и Красное Первое на Харьковщине.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Раздолевка и Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Железнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов 16 населённых пунктов. В частности это – Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области.
- На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье на Запорожье.
- На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Понятовку, Садовое, Веселое, Антоновку, Велетенское и Берегово Херсонской области.
У окупантов – проблемы с С-300
Как рассказали в Генштабе ВСУ, у врага возникли проблемы с логистическим обеспечением подразделений. Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию.
В Крыму родственники мобилизованных обратились к минобороны России
Во временно оккупированном Крыму родственники мобилизованных массово обращаются к минобороны России из-за нарушения прав военнослужащих. Основными причинами стали:
- отсутствие ротаций и отпусков свыше 6 месяцев и любых перспектив в последующие 2 – 3 месяца;
- неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им еду и личные вещи;
- внедрение офицерами русских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1 000 долларов.
Заметим, что министерство обороны России на обращение граждан никак не реагирует.
ВСУ уничтожают российских захватчиков
Наша авиация в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.
Кроме того, силы противовоздушной обороны за сутки сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы противника.
Напомним, что общее количество ликвидированных ВСУ окупантов составляет 142 270. Потери в технике:
- танков – 3303;
- боевых бронированных машин – 6533;
- артиллерийских систем – 2 326;
- РСЗО – 469;
- средств ПВО – 243;
- самолетов – 298;
- вертолетов – 287;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2016;
- крылатых ракет – 871;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5196;
- специальной техники – 223.