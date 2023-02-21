Россия ведет наступление на 5 направлениях и продолжает принудительную паспортизацию: главное из Генштаба

Российские захватчики продолжают наносить удары по территории Украины. Вместо этого – оккупанты несут огромные потери, поскольку наши Вооруженные Силы дают им отпор.

За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре – в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате обстрелов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, школы и магазины. К сожалению, есть жертвы и раненые.

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На каких направлениях наступают оккупанты

Враг в настоящее время сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

Сколько атак отбили ВСУ

За минувшие сутки наши военные отбили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка – Луганской и Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Что происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Елино Черниговской области; Новослободское, Белополье, Юнаковка, Миропольское и Краснополье в Сумской области, а также более 25 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григорьевка, Двуречная и Купянск.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка в Луганской области и Диброва, Федоровка, Ивановка и Котляровка Донецкой области. Нанес авиаудар в районах Белогоровки и Спорного.

противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка в Луганской области и Диброва, Федоровка, Ивановка и Котляровка Донецкой области. Нанес авиаудар в районах Белогоровки и Спорного. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Белогоровка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Александро-Шультино, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области.

подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Белогоровка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Александро-Шультино, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийское влияние испытали более 30 населенных пунктов. В частности, это – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар и Пречистовка Донецкой области. Также враг нанес авиационных ударов неподалеку от Александрополя, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

артиллерийское влияние испытали более 30 населенных пунктов. В частности, это – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар и Пречистовка Донецкой области. Также враг нанес авиационных ударов неподалеку от Александрополя, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Угледара. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов, включая Новоандреевку, Времевку и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Орехов, Новоданиловку и Степное на Запорожье.

огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов, включая Новоандреевку, Времевку и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Орехов, Новоданиловку и Степное на Запорожье. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали районы более 35 населённых пунктов. Среди них – Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Берегово и Велетенское Херсонской области.

Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Гранов Харьковской области с территории России.

Россия продолжает принудительную паспортизацию украинцев в Донецкой области

В частности, работникам бюджетных организаций доказано под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости получения гражданства России. Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей.

ВСУ мощно уничтожают захватчиков

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Также наши защитники сбили 3 БпЛА типа "Ланцет".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня.

Напомним, что на войне против Украины погибли уже около 143 680 захватчиков. Потери в технике: