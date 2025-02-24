На фронте более 90 атак, самые горячие бои на Покровском и Новопавловском направлении, – Генштаб

Украинские защитники продолжают давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. Всего с начала суток на фронте произошло 92 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. К теме За сутки произошло 80 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении, – сводка Генштаба Какая ситуация на фронте на вечер 24 февраля На Харьковском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Купянском направлении противник 11 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отбили восемь атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

противник 11 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отбили восемь атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются. На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Екатериновка.

с начала суток российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Екатериновка. На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.

пока зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек. На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка и Крымского. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

россияне десять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка и Крымского. В настоящее время продолжаются три боестолкновения. С начала этих суток, на Покровском направлении , россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надеевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.

, россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надеевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы. На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого.

враг 13 раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого. На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя. Авиационному удару управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Гуляйполе.

наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя. Авиационному удару управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Гуляйполе. На Ореховском направлении противник, при поддержке авиации, атаковал в направлении Каменского.

противник, при поддержке авиации, атаковал в направлении Каменского. На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Садовое.

наши войска отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Садовое. Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении , где противник в течение суток провел 11 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 21 авиационный удар 26 управляемыми бомбами и совершил 329 артиллерийских обстрелов, в частности 16 из них – с РСЗО.

, где противник в течение суток провел 11 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 21 авиационный удар 26 управляемыми бомбами и совершил 329 артиллерийских обстрелов, в частности 16 из них – с РСЗО. На Северском направлении противник наступательных действий не проводил.

противник наступательных действий не проводил. На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.