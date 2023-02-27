Подготовка к "жесту доброй воли" на Херсонщине, потери россиян в Донецкой области: главное из Генштаба

Россия продолжает вести полномасштабную войну против Украины. Сейчас оккупанты пытаются вести наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку захватчиков. К тому же, враг постоянно ведет воздушную разведку для корректировки своих ударов.

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Оккупанты бьют по Украине

Захватчики нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов, 2 из которых – с применением "Шахидов" по гражданской инфраструктуре – оба дрона сбиты.

Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской и Донецкой областях. К сожалению, есть погибшие и раненые, уничтожены гражданские дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Екатериновка Черниговской области; Горки, Атинское, Стукаловка, Гирино, Павловка, Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Червоная Заря, Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. Недалеко от Поповки Сумской области и Червоной Зари враг применил БпЛА с боевой нагрузкой.

оперативная обстановка без значительных конфигураций. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Екатериновка Черниговской области; Горки, Атинское, Стукаловка, Гирино, Павловка, Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Червоная Заря, Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. Недалеко от Поповки Сумской области и Червоной Зари враг применил БпЛА с боевой нагрузкой. На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского, Площанки, Белогоровки, Спорного и Берестового. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы более чем в 25 населенных пунктах. Среди них – Лиман Первый и Куриловка Харьковской области и Новоселовское, Червонопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Спорное, Раздолевка и Федоровка в Луганской области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского, Площанки, Белогоровки, Спорного и Берестового. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы более чем в 25 населенных пунктах. Среди них – Лиман Первый и Куриловка Харьковской области и Новоселовское, Червонопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Спорное, Раздолевка и Федоровка в Луганской области. На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов, в том числе: Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора, Озаряновка, Ступочки, Зализное и Южное Донецкой области.

противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов, в том числе: Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора, Озаряновка, Ступочки, Зализное и Южное Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Новобахмутовке, Авдеевке, Ласточкиному, Первомайскому, Невельскому, Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке, Угледару и Времевке Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Новобахмутовке, Авдеевке, Ласточкиному, Первомайскому, Невельскому, Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке, Угледару и Времевке Донецкой области. На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времевка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времевка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области. На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Качкаровка, Львово, Антоновка, Херсон, Камышаны, Благовещенское, Белозерка, Днепровское и Берегово Херсонской области. В сего районы 27 населенных пунктов.

Безумные потери у оккупантов

В районе Бахмутовки Донецкой области с 22 по 24 февраля в медицинские учреждения доставили в 30 тел мертвых и 65 раненых оккупантов.

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов и вражескую станцию подавления спутниковой связи.

Массовое дезертирство у захватчиков

На сегодняшний день во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Учитывая это, российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих. Оккупантам пытаются довести статьи уголовного кодекса о наказании,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, всех оккупантов пугают, что российские военные, которые с 2017 года находятся в статусе тех, кто самовольно оставил воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

Оккупационная "власть" готовится к бегству

Из-за опасений деоккупации украинских территорий, в населенном пункте Алешки и Скадовск Херсонской области так называемая российская оккупационная власть готовится к бегству в Крым. В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой "эвакуации" всем желающим.

"Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", – отметили в Генштабе.

Напомним, что общее количество потерь оккупантов – около 148 130 человек. Потери в технике: