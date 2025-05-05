Более 140 боестолкновений, россияне атакуют в Донецкой области: сводка Генштаба за 5 мая

В Украине продолжаются 1167 сутки полномасштабного вторжения, военные сдерживают натиск врага, который пытается продвинуться сразу на нескольких направлениях. С начала суток 5 мая на фронте произошло 146 боевых столкновений.

Самой горячей ситуация остается на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Курском направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте 5 мая

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Волчанска.



враг четыре раза атаковал вблизи Волчанска. На Купянском направлении россияне в течение дня пять раз пытались продвинуться к позициям украинских войск в районе населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Новоосиново и Глушковки; украинские подразделения отбили четыре атаки, продолжается бой.



россияне в течение дня пять раз пытались продвинуться к позициям украинских войск в районе населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Новоосиново и Глушковки; украинские подразделения отбили четыре атаки, продолжается бой. На Лиманском направлении враг 30 раз атаковал в районах населенных пунктов Надия, Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное и в направлении Зеленой Долины. Украинские воины остановили 26 атак захватчиков, еще шесть боев продолжаются до сих пор.



враг 30 раз атаковал в районах населенных пунктов Надия, Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное и в направлении Зеленой Долины. Украинские воины остановили 26 атак захватчиков, еще шесть боев продолжаются до сих пор. На Краматорском направлении украинские защитники отбили три атаки противника в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы.



украинские защитники отбили три атаки противника в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы. На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции украинских войск в районах Торецка, Крымского и Озаряновки.



враг провел шесть наступательных действий на позиции украинских войск в районах Торецка, Крымского и Озаряновки. На Покровском направлении враг с начала суток 48 раз пытался вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка; сейчас продолжается 11 боестолкновений.



враг с начала суток 48 раз пытался вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка; сейчас продолжается 11 боестолкновений. На Новопавловском направлении за сутки украинские воины уже отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар, Ривнополь, Бурлацкое, Константинополь и в направлении Отрадное и Багатир, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.



за сутки украинские воины уже отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар, Ривнополь, Бурлацкое, Константинополь и в направлении Отрадное и Багатир, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны отбили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение остается незавершенным.



в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны отбили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение остается незавершенным. На Ореховском направлении украинские защитники отбили 14 атак противника вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.



украинские защитники отбили 14 атак противника вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки. На Курском направлении продолжается три боестолкновения, всего за сутки российские оккупанты совершили 18 попыток продвинуться вперед.

У Генштабе ВСУ добавили, что в течение суток враг нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, выпустив две ракеты и 138 управляемых авиабомб. Также россияне применили 1176 дронов-камикадзе и совершили более 4200 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.