В бригаде "Рубеж" откровенно сказали, чего Силам обороны сейчас не хватает больше всего

Сейчас у украинских военных хватает оружия. Однако у Сил обороны есть огромная потребность в мотивированных людях, которые готовы защищать Украину. К сожалению, у Украины большие потери.

Об этом 24 Каналу рассказал майор НГУ, офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко. Он призвал всех мужчин, которые колеблются, вступать в Национальную гвардию Украины.

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"На этом этапе войны оружия хватает. Нам не хватает мотивированных людей, которые будут помогать нам защитить Украину. Потому что мы, к сожалению, имеем потери. Они не такие большие, как у нашего противника, но это потери в любом случае. Вместо тех, кто выбыл из строя, должен кто-то встать в строй", – сказал военный.

По его словам, в бригаде "Рубеж" прекрасные командиры, инструкторы, хорошее обеспечение. Это профессиональная бригада, которая почти 10 лет участвует в боевых действиях.

Большинство командиров, которые пришли в бригаду еще в 2015 году, сейчас на высоких командных должностях в бригаде. Многие военнослужащие, которые воюют с самого начала в нашей бригаде, также или инструкторы, или командиры различных звеньев. Есть огромный боевой опыт,

– добавил Кожубенко.

К слову, старший лейтенант и бывший командир 4 роты 47 механизированной бригады Николай Мельник честно сказал, что надо изменить в армии. По его словам, армия держится на солдатах, и государство должно позаботиться о них. Обеспечение военных всем необходимым – это залог их боеспособности и защиты страны.