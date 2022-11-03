Полсотни "200-тых" россиян и усиление принудительной "эвакуации": главное из Генштаба

Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Впрочем, Вооруженные Силы Украины наносят мощные удары по захватчикам.

Враг пытается удержать временно захваченные территории. Он сосредотачивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях.

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Россияне обстреливают Украину

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

Также за прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары российских оккупантов подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Купянск Харьковской области, Кременчуг в Полтавской области, Невское Луганской области, Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское Донецкой области, Смела в Черкасской области, Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды в Николаевской области.

Какова ситуация на фронте

Враг совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Орликовка и Муравьи Черниговской области и Свободная Слобода, Запсилья и Харьковка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Алисовка, Амбарное, Анискино, Гатище, Глубокое, Зеленое, Казачья Лопань, Красное, Малая Волчья, Мороховец, Огирцево, Охримовка, Снырка области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка, Крахмальное и Фиголовка Харьковской области, Грековка, Невское, Площадка и Суходол на Луганщине и Терны и Ямполевка Донецк области;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Зеленополье, Майорск, Нью-Йорк, Опросное, Раздолевка, Северск, Соледар и Спорное Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населённых пунктов Каменка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь и Павловка Донецкой области;

на Запорожском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Павловка, Степное и Щербаки Запорожской области.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Продолжается принудительная "эвакуация"

Российские оккупанты продолжают принудительную "эвакуацию" населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей. Ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.

Также оккупанты продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск.

В Луганской области россияне размещаются в школах

На временно занятой территории Луганской области подразделения захватчиков продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". Так, в городе Сватово оккупанты продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы.

ВСУ уничтожают врага

Подтверждено поражение захватчиков за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожены до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских оккупантов.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение оказались районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов "Shahed-136" и БПЛА "Орлан".

Кроме этого, украинские защитники за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 других важных военных объекта врага.

Напомним, что на Юге ВСУ ликвидировали:

8 военных;

2 танка;

реактивную систему залпового огня "Град";

инженерную машину разграждения ИМР-1;

9 единиц бронетехники;

4 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах;

6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными веществами.

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